Гривня продовжує падати: НБУ встановив курс на 4 червня

Національний банк України встановив курси валют на четвер, 4 червня – долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро – подешевшав на 13 копійок.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Офіційні курси валют на 4 червня будуть такими:

1 долар США – 44,35 грн (44,34 грн станом на 3 червня);

1 євро – 51,53 грн (51,66 грн станом на 3 червня).

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Як повідомлялося, 3 червня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,34 грн/1$.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.