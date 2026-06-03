Нові дороги: В Україні запустили Північний обхід Рівного – один із найбільших дорожніх проєктів за останні роки

У Рівненській області запустили нову транспортну артерію – Північний обхід Рівного, який покращить сполучення між регіонами України, забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ – Чоп та пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг" та "Угринів" на короні України з Польщею.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, це один із найбільших дорожніх інфраструктурних проєктів останніх років протяжністю 14,5 км.

"Збудовано нову ділянку дороги протяжністю 6 км, реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги та виконано ремонт ще 4,5 км дорожньої мережі й штучних споруд", – розповів Кулеба.

Загальна вартість проєкту становить майже 2 млрд грн.

Проєкт-довгобуд

Кулеба нагадав, що проєкт був розпочатий ще в 2019 році.

"Після вимушеної паузи нам вдалося відновити роботи та завершити цей об'єкт. Сьогодні уряд робить усе можливе, щоб завершувати інфраструктурні об'єкти з високим ступенем готовності. Північний обхід Рівного – саме такий проєкт, який фактично із категорії довгобудів перейшов у категорію реалізованих рішень", – зауважив Кулеба.

Для чого він потрібен

Північний обхід Рівного дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста, підвищити безпеку дорожнього руху та скоротити час перевезень на одному з ключових напрямків до західного кордону.

В умовах війни проєкт є частиною логістичної стійкості країни, адже допоможе ефективніше перевозити гуманітарні та військові вантажі, підтримувати економіку та зміцнювати транспортні зв'язки з країнами Європейського Союзу.

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Як повідомлялося, станом на 3 червня в Україні на магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій. Відремонтовано 14 млн кв. м дорожнього полотна – це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення.

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявляв, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.

Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.

Перед цим прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що в держбюджеті на 2026 рік на ремонт доріг передбачено 12,6 млрд грн, ще 10 млрд грн Кабінет Міністрів готовий виділити із резервного фонду держбюджету. Водночас ремонт прифронтових доріг цього року фінансуватимуть з бюджету Міністерства оборони.