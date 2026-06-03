В Україні завершили ремонти на основних автошляхах. Обсяг робіт – рекордний із початку великої війни
В Україні на магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій.
Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, відремонтовано 14 млн кв. м дорожнього полотна – це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення.
"Відновлення належного стану доріг – це насамперед питання безпеки людей, безперебійного руху вантажів для Сил оборони та стабільної роботи економіки", – зазначила Свириденко.
За її словами, надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації.
Ремонт доріг
Як повідомлялося, раніше Свириденко анонсувала закінчення ремонту всіх українських доріг загального користування до 1 червня.
Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявляв, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.
Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.
Перед цим прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що в держбюджеті на 2026 рік на ремонт доріг передбачено 12,6 млрд грн, ще 10 млрд грн Кабінет Міністрів готовий виділити із резервного фонду держбюджету. Водночас ремонт прифронтових доріг цього року фінансуватимуть з бюджету Міністерства оборони.
До того голова Державного агентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.
Ситуація з Дорожнім фондом
До того повідомлялося, що Кабінет Міністрів може передбачити в держбюджеті на 2027 рік збільшення фінансування на ремонт і утримання доріг шляхом створення Фонду військової логістики, який частково виконуватиме функції Дорожнього фонду.
Раніше голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин заявляв, що розраховує на часткове відновлення Дорожнього фонду в держбюджеті з 2027 року. За його словами, без стабільного фінансування через Дорожній фонд, який забезпечував планове утримання та розвиток дорожньої мережі, стан доріг суттєво погіршився.
Водночас у 2026 році на ремонт автошляхів потрібно до 52 млрд грн, і повністю забезпечити ці потреби, ймовірно, не вдасться, зазначав Сухомлин.
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