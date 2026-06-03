В Україні завершили ремонти на основних автошляхах. Обсяг робіт – рекордний із початку великої війни

В Україні на магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, відремонтовано 14 млн кв. м дорожнього полотна – це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення.

"Відновлення належного стану доріг – це насамперед питання безпеки людей, безперебійного руху вантажів для Сил оборони та стабільної роботи економіки", – зазначила Свириденко.

За її словами, надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації.

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Ремонт доріг

Як повідомлялося, раніше Свириденко анонсувала закінчення ремонту всіх українських доріг загального користування до 1 червня.

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявляв, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.

Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.

Перед цим прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що в держбюджеті на 2026 рік на ремонт доріг передбачено 12,6 млрд грн, ще 10 млрд грн Кабінет Міністрів готовий виділити із резервного фонду держбюджету. Водночас ремонт прифронтових доріг цього року фінансуватимуть з бюджету Міністерства оборони.

До того голова Державного агентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

Ситуація з Дорожнім фондом

До того повідомлялося, що Кабінет Міністрів може передбачити в держбюджеті на 2027 рік збільшення фінансування на ремонт і утримання доріг шляхом створення Фонду військової логістики, який частково виконуватиме функції Дорожнього фонду.

Раніше голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин заявляв, що розраховує на часткове відновлення Дорожнього фонду в держбюджеті з 2027 року. За його словами, без стабільного фінансування через Дорожній фонд, який забезпечував планове утримання та розвиток дорожньої мережі, стан доріг суттєво погіршився.

Водночас у 2026 році на ремонт автошляхів потрібно до 52 млрд грн, і повністю забезпечити ці потреби, ймовірно, не вдасться, зазначав Сухомлин.