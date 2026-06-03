США розпочали перегляд окремих обмежень попередньої адміністрації та скасували заходи щодо болгарського бізнесмена Манолева

Адміністрація президента США Дональда Трампа проводить перегляд частини обмежень і заходів, запроваджених у попередні роки. Так, одним із перших публічно відомих результатів стало скасування обмежень щодо болгарського підприємця Александра Манолева.

Державний департамент США підтвердив факт його виключення зі списку виданню The Pavlovic Today.

Як повідомляється, Манолева було включено до списку в 2021 році. Обмеження також поширювалися на його дружину та трьох дітей.

За інформацією видання, американські інституції аналізують, чи всі подібні рішення були ухвалені на основі достатньо чітких критеріїв та міркувань національної безпеки.

Процес перегляду інших справ триває.

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У травні стало відомо, що Європейський Союз запропонує тимчасово скасувати санкції проти китайського постачальника напівпровідників після того, як автовиробники попередили про неминучий хаос у ланцюгах поставок, якщо заборону не буде скасовано.

Перед тим повідомлялося, що США підштовхують Україну до послаблення обмежень на імпорт калійних добрив із Білорусі та просять Київ також звернутися до європейських країн із проханням зробити те саме.