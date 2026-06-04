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Новини Митниця
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Адаптація до норм ЄС: Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт нового Митного кодексу

Адаптація до норм ЄС: Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт нового Митного кодексу

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт Митного кодексу (реєстр. №15295). Документ спрямований на приведення Митного кодексу України у відповідність до норм права Європейського Союзу у митній сфері, що є вимогою для України як країни-кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомив постійний представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Основні положення документа

Структура проєкту Кодексу передбачає:

  • Розділи I–IX відповідають структурі Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 09.10.2013 про встановлення Митного кодексу Союзу;
  • Розділи X–XI узгоджені зі структурою Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16.11.2009 щодо системи звільнення від сплати мита та Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 608/2013 від 12.06.2013 про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності митними органами та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003;
  • Розділи XII–XV охоплюють національні положення, зокрема перевезення товарів фізичними особами, митну статистику, порушення митних правил і діяльність митних органів;
  • Розділи XVI–XVII містять перехідні та прикінцеві положення, необхідні для забезпечення роботи окремих процедур до набуття Україною членства в Євросоюзі та на період дії воєнного стану.

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Нагадаємо, 28 травня Кабінет Міністрів схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка. Для українського бізнесу це означає запровадження більш зрозумілих і передбачуваних правил, пришвидшену адаптацію до європейського ринку, спрощення логістичних процедур і розширення можливостей торгівлі з країнами ЄС.

Наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №12360 щодо змін до Митного кодексу, який передбачає впровадження системи оцінювання ефективності та результативності роботи митних органів.

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митниця (872) Україна (833) Митний кодекс (54) Євросоюз (5618)
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Ми постійно міняємо своє законодавство за вимогою ЄС, адаптуємо його під європейське, а толку? Нас ніде не чекають і нікуди не приймуть. Нам будуть висувати все нові і нові умови. Ми наприймаємо невигідні для України закони, а по ітогу нас нікуди не приймуть!
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04.06.2026 11:51 Відповісти

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