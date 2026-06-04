Новий інструмент для бізнесу: Meta запускає ШІ-агента для автоматизації процесів

Компанія Meta Platforms представила нового помічника на базі штучного інтелекту під назвою Business Agent, який має допомогти компаніям автоматизувати щоденні операційні процеси. Цей крок посилює позиції компанії як гравця на ринку корпоративного програмного забезпечення та ШІ-рішень для бізнесу.

Про це повідомляє Reuters.

Інтеграція з WhatsApp та нові можливості

Орієнтований на WhatsApp продукт розширює наявні сервіси бізнес-комунікації, додаючи функції "агента". Він здатен виконувати дії від імені компаній ‒ зокрема бронювати зустрічі в календарі та допомагати в укладанні угод.

Понад 1 мільйон підприємств уже користувалися попередніми версіями чат-ботів та агентів у WhatsApp і Messenger. Оновлена версія також буде інтегрована в Instagram і поступово стане доступною для бізнесу різного масштабу в усьому світі.

Конкуренція з OpenAI, Anthropic і Google

Новий продукт демонструє амбіції Meta конкурувати з такими гравцями, як OpenAI, Anthropic та Google від Alphabet на ринку корпоративних ШІ-застосунків. Компанія використовує масштаб своїх соцмереж, щоб стимулювати бізнеси об’єднувати рекламу та робочі процеси в межах однієї екосистеми.

Функціонал Business Agent

Бізнес-агента можна налаштовувати для відповідей на запити у застосунках Meta, адаптуючи тон комунікації під стиль компанії.

Система здатна:

обробляти типові запити;

кваліфікувати потенційних клієнтів;

передавати складні звернення живим співробітникам.

Спочатку компанії зможуть користуватися інструментом безкоштовно. У наступні місяці Meta планує запровадити платні підписки з розширеним функціоналом.

Business Agent Platform та інтеграції

Паралельно Meta запускає "Business Agent Platform", яка дозволить бізнесу створювати власних ШІ-агентів для управління операціями поза екосистемою компанії.

Платформа інтегрується з сотнями сторонніх систем, зокрема Shopify, Zendesk і Shopee, а також надає корпоративні інструменти контролю, безпеки та аналітики для великих компаній.

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Як повідомлялося, в кінці травня компанія Meta запровадила платну підписку на свій чат-бот Meta AI, прагнучи створити новий бізнес-напрям для покриття масштабних інвестицій у сферу штучного інтелекту. При цьому безкоштовна версія Meta AI залишиться доступною, однак за активного використання користувачі стикатимуться з певними обмеженнями.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з’явився персональний ШІ-агент, який дозволяє швидше знаходити та отримувати державні послуги безпосередньо в чаті.