"Є кілька ідей": Рада ЄС готується обговорити майбутнє українських біженців

Щодо майбутнього режиму тимчасового захисту для українських біженців наразі обговорюється низка різних підходів, які винесені на розгляд засідання Ради ЄС з внутрішніх справ. Водночас жодних рішень поки ухвалювати не планують.

Про це 4 червня перед початком засідання Ради ЄС з внутрішніх справ заявив заступник міністра з питань міграції головуючого в ЄС Кіпру Ніколас Іоаннідес, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що ж, є кілька ідей. Ми ще не прийняли жодного рішення, і саме тому ми тут сьогодні, щоб обговорити різні погляди. Знову ж таки, жодних рішень не буде прийнято, але принаймні держави-члени висловлять свою думку, і ми побачимо, як це буде рухатися далі", ‒ зазначив Ніколас Іоаннідес, відповідаючи на запитання щодо можливого виключення чоловіків призовного віку з категорії осіб, які мають право на тимчасовий захист у країнах ЄС.

Коментуючи на прохання журналістів можливість запровадження географічного критерію для надання притулку, як це діє у Швейцарії, Іоаннідес зазначив, що "це питання також винесене на порядок денний, щоб почути позиції держав, обмінятися думками та ідеями і надати рекомендації Єврокомісії щодо документа, який вони публікують".

"Тож, можливо, це одна з ідей, і ми хотіли б почути й інші країни", – підсумував заступник міністра Кіпру.

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Нагадаємо, 4 червня під час засідання Ради Євросоюзу з внутрішніх справ планують обговорити можливість продовження дії режиму тимчасового захисту для українців у ЄС, а також альтернативні варіанти їхнього легального перебування. Водночас ухвалення будь-яких рішень у цей день не передбачається.

Як повідомлялося, Україна працює над отриманням даних про своїх громадян, які перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом, з метою створення умов для їхнього добровільного повернення.