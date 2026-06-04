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Новини Українські біженці
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"Є кілька ідей": Рада ЄС готується обговорити майбутнє українських біженців

"Є кілька ідей": Рада ЄС готується обговорити майбутнє українських біженців

Щодо майбутнього режиму тимчасового захисту для українських біженців наразі обговорюється низка різних підходів, які винесені на розгляд засідання Ради ЄС з внутрішніх справ. Водночас жодних рішень поки ухвалювати не планують.

Про це 4 червня перед початком засідання Ради ЄС з внутрішніх справ заявив заступник міністра з питань міграції головуючого в ЄС Кіпру Ніколас Іоаннідес, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що ж, є кілька ідей. Ми ще не прийняли жодного рішення, і саме тому ми тут сьогодні, щоб обговорити різні погляди. Знову ж таки, жодних рішень не буде прийнято, але принаймні держави-члени висловлять свою думку, і ми побачимо, як це буде рухатися далі", ‒ зазначив Ніколас Іоаннідес, відповідаючи на запитання щодо можливого виключення чоловіків призовного віку з категорії осіб, які мають право на тимчасовий захист у країнах ЄС.

Коментуючи на прохання журналістів можливість запровадження географічного критерію для надання притулку, як це діє у Швейцарії, Іоаннідес зазначив, що "це питання також винесене на порядок денний, щоб почути позиції держав, обмінятися думками та ідеями і надати рекомендації Єврокомісії щодо документа, який вони публікують".

"Тож, можливо, це одна з ідей, і ми хотіли б почути й інші країни", – підсумував заступник міністра Кіпру.

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Нагадаємо, 4 червня під час засідання Ради Євросоюзу з внутрішніх справ планують обговорити можливість продовження дії режиму тимчасового захисту для українців у ЄС, а також альтернативні варіанти їхнього легального перебування. Водночас ухвалення будь-яких рішень у цей день не передбачається.

Як повідомлялося, Україна працює над отриманням даних про своїх громадян, які перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом, з метою створення умов для їхнього добровільного повернення.

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Не забудьте обговорити бідних біженців зі Львова, Франківська, Ужгорода та інших "прифронтових міст".
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04.06.2026 10:22 Відповісти
для ес це балачки на роки....
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04.06.2026 10:33 Відповісти
біженці які сплачують податки то не вже біженці,а ось іждівенці які так і сидять на допомозі можуть оціінити тупість своєї поведінки....
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04.06.2026 10:49 Відповісти
Знову ж таки, жодних рішень не буде прийнято, але принаймні держави-члени висловлять свою думку, і ми побачимо, як це буде рухатися далі

В этом одном предложении весь принцип принятия решений в ЕС )
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04.06.2026 11:14 Відповісти

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