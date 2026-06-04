У Німеччині зростає кількість бідних: за межею перебуває кожен п’ятий пенсіонер

Кількість людей, які живуть у бідності в Німеччині, продовжує зростати, свідчить нове дослідження. Близько 13,3 млн мешканців ФРН перебувають за межею бідності, а рівень бідності піднявся до 16,1%.

Про це йдеться у доповіді Німецької паритетної спілки благодійних організацій, повідомляє DW.

Процент жителів Німеччини з різних соціальних груп, які живуть у бідності:

люди віком понад 65 років ‒ рівень бідності у цій віковій групі становить 19,5%;

серед жінок старше 75 років цей показник сягає 21,3%;

одинокі люди ‒ 30,3%;

одинокі батьки ‒ 28,9%.

Автори доповіді зазначають, що рівень бідності зростає у всіх соціальних групах, однак найбільш відчутно це серед літніх людей, жінок і самотніх батьків.

Істотні матеріальні труднощі

Виконавчий директор спілки Йоахім Рок заявив, що наслідки бідності вже давно відчутні у повсякденному житті ‒ за столом, у магазинах і в питаннях базових витрат, зокрема харчування.

За його словами, 4,6 млн людей перебувають у стані суттєвих матеріальних обмежень, мільйони не мають можливості покривати непередбачені витрати, економлять на опаленні та змушені відмовлятися від участі у суспільному житті.

Регіональні відмінності

Соціальна нерівність посилюється і в регіональному вимірі:

у Баварії за межею бідності перебуває приблизно кожен восьмий;

у Саксонії-Анхальт ‒ кожен п’ятий;

в Бремені ‒ кожен четвертий.

Для порівняння, у 2025 році рівень бідності в Німеччині оцінювався на рівні 15,5%, а у 2024 році ‒ 14,4%.

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Нагадаємо, Державна служба статистики України у березні 2026 року розпочала проведення обстеження доходів і умов життя населення, яке триватиме до червня цього року. Дослідження базується на методології, затвердженій Євростатом, і є унікальним джерелом даних для оцінки рівня життя населення, а також аналізу ситуації з бідністю в Україні та її регіонах.

Як повідомлялося, середній рівень бідності в структурі населення країн Євросоюзу за підсумками минулого року становить 21%. Водночас низка держав Східної та Південної Європи ‒ зокрема Болгарія, Румунія, Греція, Іспанія та Італія ‒ демонструють вищі показники ризику бідності порівняно із країнами Західної та Північної Європи.