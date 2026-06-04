Експорт сої та ріпаку: В Україні запускають оновлений механізм звільнення від мита

Міністерство економіки України готується до нового маркетингового сезону експорту сої та ріпаку та запускає оновлений механізм підтвердження права на звільнення від сплати експортного мита. Верифікація сільськогосподарських виробників і кооперативів відтепер здійснюватиметься через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Новий підхід передбачає максимальну автоматизацію процесу та дозволить аграріям підтверджувати право на безмитний експорт власно вирощеної продукції без додаткових бюрократичних процедур і без отримання висновків Торгово-промислової палати.

Як пройти верифікація?

Щоб отримати статус верифікованого виробника, необхідно:

Зареєструватися в ДАР. Внести дані про посівні площі сої та ріпаку. Вказати плановий або фактичний обсяг урожаю у визначені строки.

Після цього система автоматично перевірятиме відповідність критеріям і надаватиме підтверджений статус у реєстрі.

Хто має право на пільгу?

Звільнення від експортного мита отримають сільськогосподарські виробники та кооперативи, які є платниками ПДВ та мають у власності або користуванні сільськогосподарські землі.

Для кооперативів додатковою умовою є наявність щонайменше п’яти верифікованих членів, зареєстрованих у ДАР, а також експорт продукції, придбаної у власних учасників.

Обмеження та облік обсягів

Пільга надаватиметься в межах обсягів власно вирощених сої та ріпаку в поточному маркетинговому році. Починаючи з 2026/2027 МР також враховуватимуться залишки врожаю попереднього сезону.

Для контролю встановлено граничні показники врожайності:

для ріпаку ‒ до 5 тонн з гектара (з 1 липня до 1 квітня);

для сої ‒ до 3,5 тонни з гектара (з 1 вересня до 1 червня).

Подані обсяги можна буде скоригувати один раз протягом періоду подання заявки.

Залишки врожаю 2025/2026 МР не враховуватимуться при визначенні пільги. Починаючи з 2027/2028 МР, облік залишків попередніх сезонів здійснюватиметься автоматично через систему ДАР.

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Як повідомлялося, у кінці травня Кабінет Міністрів оновив порядок підтвердження права сільськогосподарських виробників і кооперативів на звільнення від сплати експортного мита за власно вирощені сою та ріпак.