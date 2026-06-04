Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 1,2%, – Держстат. ІНФОГРАФІКА

У квітні 2026 року промислове виробництво в Україні збільшилося на 1,2% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Про це 4 червня повідомила пресслужба Державної служби статистики.

Водночас за підсумками січня-квітня 2026 року промислове виробництво скоротилося на 0,4% у порівнянні з відповідним періодом 2025 року.

У добувній галузі у квітні зафіксовано річне зростання на 4%. Переробна промисловість також продемонструвала позитивну динаміку ‒ обсяги виробництва збільшилися на 1,3% порівняно з квітнем минулого року.

Натомість у секторі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва зменшилися на 14% у річному вимірі.

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Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік до 2,2%, тоді як у лютому очікував зростання економіки на рівні 2,5%. Причиною перегляду стала тривалість війни та її вплив на економічну активність.

Як повідомлялося, станом на 1 травня 2026 року міжнародні резерви України становили $48 214,7 млн. Упродовж квітня їхній обсяг скоротився на 7,3% через валютні інтервенції Національного банку України та здійснення виплат за зовнішніми борговими зобов’язаннями.