Гривня продовжує падати: НБУ встановив курс на 5 червня

Національний банк України встановив курси валют на п'ятницю, 5 червня, – долар подорожчав на 3 копійки, євро – подорожчав на 14 копійок.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційні курси валют на 5 червня будуть такими:

1 долар США – 44,38 грн (44,35 грн станом на 4 червня);

1 євро – 51,67 грн (51,53 грн станом на 4 червня).

Нагадаємо, 4 червня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,35 грн/1$.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.