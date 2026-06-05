Кабмін схвалив Експортну стратегію України до 2030 року. Що нею передбачено?. ПЕРЕЛІК

Кабінет Міністрів України затвердив нову Експортну стратегію України на період до 2030 року. Зокрема, документ визначає ключові напрями розвитку українського експорту в умовах війни, післявоєнного відновлення та поглиблення європейської інтеграції.

Як повідомили в пресслужбі уряду, документ спрямований на підвищення стійкості української економіки, її технологічне оновлення та поступовий перехід до моделі експортоорієнтованого зростання.

У фокусі стратегії – нарощування виробництва та експорту товарів і послуг із вищою доданою вартістю, посилення конкурентоспроможності українських компаній на зовнішніх ринках, а також розширення участі мікро-, малого і середнього бізнесу в зовнішньоекономічній діяльності.

Що передбачено

Стратегія передбачає три стратегічні цілі:

нарощування виробництва експортоспроможних товарів, покращення структури експорту, збільшення його середньої ціни;

створення сприятливих умов для ведення експортної діяльності;

зміцнення державних спроможностей, інституцій та інструментів для розвитку експорту.

Для досягнення цих цілей документ передбачає, зокрема:

розвиток виробництва середньо- та високотехнологічних товарів,

підтримку переробної промисловості,

стимулювання інвестицій в експортоорієнтовані виробництва,

усунення тарифних і нетарифних бар'єрів,

розвиток експортного фінансування,

посилення торговельно-економічного представництва України за кордоном,

удосконалення інформаційно-консультаційної підтримки,

цифровізацію експортних сервісів,

промоцію українських товарів і послуг на зовнішніх ринках.

Державна підтримка

Окрему увагу приділено розвитку державних інструментів підтримки експорту, йдеться про:

фінансові механізми, зокрема продукти Експортно-кредитного агентства та банківські інструменти;

всебічну підтримку експортерів від Офісу з розвитку підприємництва та експорту;

розвиток логістичної та цифрової інфраструктури;

укладання та модернізацію торговельних угод;

захист інтересів українських експортерів;

участь у міжнародних виставках і заходах;

посилення економічної дипломатії;

розвиток бренду "Зроблено в Україні";

співпрацю з міжнародними організаціями.

Поставлені цілі

Ключовими індикаторами досягнення цілей до 2030 року є:

зменшення частки продукції сировинного та низького ступеня переробки в загальному експорті до 59% (за дев’ять місяців 2025 року – 87,3%, за даними Державної служби статистики);

збільшення співвідношення експорту товарів і послуг до ВВП до 33% (рівень 2024 року – 29,4%);

зростання частки експорту послуг у загальному експорті товарів і послуг до 25% (за дев'ять місяців 2025 року – 18%);

збільшення загального обсягу експорту товарів і послуг до $85 млрд (рівень 2025 року – $48 млрд, за даними Держстату та щоденними оперативними даними Держмитслужби).

Як це відбуватиметься

Реалізація Стратегії відбуватиметься у два етапи.

Перший, у 2026-2028 роках, буде зосереджений на створенні сприятливих умов для розвитку експорту: вдосконаленні законодавства, усуненні торговельних бар'єрів, розвитку фінансових інструментів, залученні інвестицій та посиленні інституційної спроможності.

Очікується, що в 2028 році обсяг експорту товарів і послуг сягне $80 млрд, а частка продукції з вищим рівнем переробки та експорту послуг продовжить зростати.

Другий етап у 2029-2030 роках передбачає подальший розвиток і масштабування започаткованих змін та формування цілісної системи підтримки українських експортерів.

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Як повідомлялося, Експортно-кредитне агентство України за січень-квітень 2026 року підтримало експортні контракти українських виробників загальною вартістю 6,25 млрд грн.

У травні Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт із впровадження механізму належної перевірки сільськогосподарської продукції, що експортується до країн Європейського Союзу. Йдеться про підтвердження відповідності вимогам права ЄС (acquis), зокрема щодо того, що продукція була вирощена на землях, які не зазнали знеліснення та деградації лісів після 31 грудня 2020 року.