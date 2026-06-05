Кількість мільйонерів у світі торік зросла до рекорду завдяки розвитку ШІ, – Bloomberg

Світові статки, що належать заможним особам, у 2025 році зросли до рекордних $98,3 трлн.

Як пише Bloomberg із посиланням на звіт французької ІТ- та консалтингової фірми Capgemini, це можна порівняти з левовою часткою світового ВВП, яка, за даними Світового банку, у 2024 році досягла $111 трлн.

Причина зростання

Згідно зі звітом, зростання акцій, зумовлене оптимізмом щодо штучного інтелекту, було основним двигуном генерування багатства, що сприяло збільшенню кількості мільйонерів у світі майже на 2 млн – до рекордних 25,3 млн.

Активи залишалися високо зосередженими в руках ультрабагатих – тих, чиї статки перевищують $30 млн. Їхні активи зростали найшвидшими темпами в усіх сегментах багатства, а їхня кількість досягла рекордних 250 тис. осіб.

Де найбільше мільйонерів

США створили найбільше мільйонерів порівняно з іншими країнами в 2025 році, додавши 736 тис., до загальної кількості в 8,7 млн осіб. Багатство серед заможних осіб зросло на 10% порівняно з попереднім роком.

Проте саме Азійсько-Тихоокеанський регіон зробив найбільший стрибок у створенні багатства на регіональній основі. Багатство в цій зоні зросло на 10,5%, що швидше, ніж у Північній Америці, оскільки стрімке зростання попиту на напівпровідники стимулювало азійські ринки. Японія та Китай очолили зростання, створивши 436 тис. та 154 тис. мільйонерів відповідно.

Водночас це контрастує з Близьким Сходом, де кількість заможних людей скоротилася на 1,4%, частково через зниження цін на нафту та регіональні конфлікти.

Населення Європи із заможними людьми зросло на 6,5% у 2025 році, змінивши попереднє скорочення. Зростання пояснюється зниженням інфляції та стабілізацією ринків акцій. Люксембург став ринок із найшвидшим зростанням, де населення заможних людей зросло на 13,5%.

В Африці генерування багатства було підкріплено вищими цінами на дорогоцінні метали. Населення Марокко з високим чистим капіталом зросло на 16,8%.

Тим часом кількість мільйонерів та мільярдерів у Латинській Америці зросла незначно.

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У вересні минулого року повідомлялося, що в світі налічується 36 криптомільярдерів, на 29% більше порівняно з попереднім роком. Число криптомільйонерів зі статками від $100 млн зросло на 38% (до 450), а загальна кількість криптомільйонерів досягла рекордних 241,7 тис. осіб.

Мільйонери в Україні

За підсумками січня-березня 2026 року громадяни України подали 92 тис. декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши 74,3 млрд грн доходів за 2025 рік.

Серед них доходи на суму понад 1 млн грн задекларували 8,3 тис. осіб. Загалом вони вказали 38,2 млрд грн минулорічних доходів і визначили майже 1,1 млрд грн податкових зобов'язань.