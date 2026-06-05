Ціна на нафту зростає на тлі невизначеності щодо угоди між США та Іраном

5 червня ціни на нафту пішли вгору, відігравши значну частину втрат попередньої сесії. Поштовхом для зростання стало відхилення "Хезболлою" нової пропозиції щодо припинення вогню в Лівані, а також призупинення завантаження нафти на терміналі Міна-аль-Фахал в Омані.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 04:08 за Гринвічем ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 33 центи, або 0,35%, до $95,36 за барель після падіння на 2,84% під час попередніх торгів.

Водночас американська нафта West Texas Intermediate додала 2 центи, або 0,02%, до $93,06 за барель після зниження на 3,1% у четвер.

Очікується, що обидва нафтові контракти завершать тиждень у плюсі вперше за останні три тижні. Вартість WTI зросла більш ніж на 6% на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, оскільки переговори між США та Іраном щодо війни затягнулися, а судноплавство через Ормузьку протоку залишалося обмеженим.

"Будь-який оптимізм усе ще значною мірою нівелюється складним потоком суперечливих новин і заяв. З технічного погляду, поки ціна сирої нафти WTI утримується вище лінії трендової підтримки поблизу позначки $80 за барель, ризики й надалі схиляються на користь подальшого зростання", ‒ зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

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Нагадаємо, напередодні ціни на нафту знизилися після того, як угода про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном посилила очікування щодо можливого досягнення ширшої домовленості, спрямованої на врегулювання конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану.