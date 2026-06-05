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Новини Програми підтримки
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Уряд спростив механізм надання держпідтримки організаціям водокористувачів: що змінилося для аграріїв?

Уряд спростив механізм надання держпідтримки організаціям водокористувачів: що змінилося для аграріїв?

Кабінет Міністрів скасував надмірні вимоги для організацій водокористувачів, які отримують державну підтримку. Зміни передбачають відмову від окремих вимог щодо визначення рівня продуктивності насосних станцій, що передані у власність цих організацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Що змінилося для аграріїв?

Очікується, що новий механізм:

  • спростить подання заявок на державну підтримку;
  • пришвидшить реалізацію проєктів із модернізації та реконструкції меліоративних систем;
  • посилить можливості впровадження реформи у сфері меліорації земель;
  • сприятиме зміцненню продовольчої безпеки держави.

"Спрощення механізму державної підтримки дозволить аграріям швидше реалізовувати проєкти з модернізації меліоративної інфраструктури, залучати інвестиції, розвивати зрошення та впроваджувати водоощадливі технології", ‒ пояснила заступниця міністра економіки Ірина Овчаренко.

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Як повідомлялося, 2 червня 2026 року в Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався прийом заявок від фермерських господарств на отримання фінансової підтримки для розвитку виробництва та розширення напрямів діяльності.

Нагадаємо, 13 травня в ДАР стартував прийом заявок у межах нового грантового циклу для українських агровиробників. У межах програми фермери з восьми областей можуть залучити до 1,1 млн грн на придбання техніки та обладнання, впровадження екологічних технологій, розвиток переробних потужностей і модернізацію інфраструктури.

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