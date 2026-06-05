500 нових робочих місць та інвестиції на 780 мільйонів: Кабмін включив індустріальний парк "Терезине" до держреєстру

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про внесення індустріального парку "Терезине" у Київській області до Реєстру індустріальних парків. Реалізація проєкту дозволить створити до 500 нових робочих місць і посилити промисловий потенціал регіону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Деталі проєкта

Індустріальний парк створено на території Білоцерківської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області строком на 30 років. Його площа становить 14,9882 га.

На території парку планується розміщення підприємств переробної промисловості, що сприятиме:

розвитку зайнятості;

промисловому зростанню;

впровадженню сучасних технологій;

економічному розвитку громади.

Пріоритет надаватиметься виробництву харчових продуктів і напоїв.

Ініціатором створення індустріального парку є товариство з обмеженою відповідальністю "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК "ТЕРЕЗИНЕ".

Бюджет проєкта

Для розвитку проєкту планується залучити 780,4 млн грн із різних джерел, зокрема коштів ініціатора, керуючої компанії, учасників за рахунок звільнення від податку на прибуток, кредитного фінансування та державного стимулювання.

Наразі в Реєстрі індустріальних парків налічується 120 об’єктів. Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" та одним з інструментів залучення інвестицій у виробничий сектор економіки. Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано або перебувало на етапі будівництва 37 промислових підприємств.

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Нагадаємо, два індустріальні парки ‒ "СМАРТ ТЕХ ІНДАСТРІ" у Полтавській області та "Спарроу Парк Львів" у Львові ‒ стали першими у 2026 році, які отримали державне стимулювання на загальну суму понад 96,5 млн грн у межах програми, що реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів №644.

Як повідомлялося, 22 травня Міністерство економіки оновило каталог "Індустріальні парки України". Цей документ створено для того, щоб допомогти підприємствам та інвесторам обирати оптимальні майданчики для розміщення виробництв із готовою інфраструктурою та сприятливими умовами для ведення бізнесу.