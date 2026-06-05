Відновлення енергетики України: Банки профінансували проєкти бізнесу та населення на понад 50 мільярдів

Банки в межах спільного меморандуму щодо відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак РФ профінансували відповідні проєкти бізнесу та населення у 21 області України на загальну суму 50,6 млрд грн.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

За даними НБУ, за період з 1 червня 2024 року до 25 травня 2026 року, бізнес отримав понад 4,5 тис. кредитів на 47,2 млрд грн, тоді як населенню було видано понад 18 тис. кредитів на 3,4 млрд грн.

Проєкти генерації

За участю банків реалізуються проєкти зі створення, реконструкції та відновлення генерувальних потужностей загальним обсягом 1,763 ГВт. Найбільше коштів спрямовано на розвиток сонячних електростанцій, а також газових, гідро-, біо- та вітрових енергетичних установок.

Зберігання електроенергії

Окрім генерації, банки кредитують проєкти зі зберігання електроенергії, зокрема створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів, а також ініціативи у сфері теплопостачання й модернізації теплового обладнання. Сукупна потужність таких проєктів становить 715 МВт.

Розміри портфелю "енергетичних" кредитів

У міру погашення раніше виданих позик валовий портфель "енергетичних" кредитів станом на кінець травня 2026 року становив 30,5 млрд грн для юридичних осіб та 2,6 млрд грн для фізичних осіб.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів вніс зміни до правил проведення аукціонів з розподілу державної підтримки для нових проєктів у сфері відновлюваної енергетики та збільшив обсяг такої підтримки на 2026 рік.

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку готовий розглядати можливість фінансування в Україні проєктів у сфері відновлюваних джерел енергії, зокрема систем зберігання енергії.