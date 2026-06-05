Прогнози не справдилися: Євросоюзу вдалося уникнути дефіциту авіапального, ‒ Reuters

Європейський Союз зумів уникнути дефіциту авіаційного пального, який прогнозували деякі аналітики після закриття Ормузької протоки та скорочення глобальних поставок нафти й нафтопродуктів. Водночас зростання цін на пальне вже змушує частину авіакомпаній відмовлятися від збиткових маршрутів.

Про це заявив єврокомісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас, повідомляє Reuters.

"Наразі в Європі немає дефіциту авіаційного палива. У нас немає жодних ознак того, що в найближчому періоді у нас буде дефіцит", – зазначив комісар, додавши, що найбільш уразливими залишаються регіональні аеропорти.

Ключовою проблемою Ціцікостас назвав зростання цін. Міжнародна асоціація повітряного транспорту оцінює частку авіаційного пального у 25-30% операційних витрат авіакомпаній. Через це, за його словами, деякі перевізники вже скорочують або скасовують маршрути, які не мають економічного сенсу.

Водночас, за словами Ціцікостаса, пасажири можуть не одразу відчути вплив подорожчання, оскільки ще діють механізми хеджування.

Він також наголосив, що ситуація може стати "дуже складною", якщо постачання з Близького Сходу буде заблокованим протягом тривалого часу.

"Вкрай важливо, щоб війна припинилася, а Ормузька протока була відкрита, і це має статися якомога швидше. Водночас ми завжди повинні пам’ятати, що Європа готова. У наших державах-членів є запаси на випадок надзвичайних ситуацій", – підкреслив єврокомісар.

За його словами, Єврокомісія координуватиме можливе використання резервів і наразі не бачить потреби в їх перерозподілі.

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Як повідомлялося, 16 квітня Євросоюз почав розробляти антикризовий план для стабілізації постачання реактивного авіаційного пального на тлі війни в Ірані.

Раніше у ЄС заявили про підготовку до найгірших сценаріїв енергетичної кризи. В якості стабілізаційних заходів розглядалося нормуванням пального та вивільненням обсягів нафти зі стратегічних резервів.