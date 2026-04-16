ЄС готує антикризовий план через дефіцит авіапального

Європейський Союз готує антикризовий план для стабілізації постачання реактивного авіаційного палива.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Чому виникла проблема

Дефіцит авіапального пов’язаний із війною в Ірані та блокуванням Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок енергоресурсів.

Європа особливо залежна від імпорту реактивного палива – близько 75% поставок надходить із Близького Сходу.

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Що планує ЄС

У проєкті пропозицій зазначається, що вже з наступного місяця Єврокомісія почне картографування потужностей нафтопереробки в ЄС.

Також передбачені заходи для максимального використання та підтримки існуючих нафтопереробних заводів.

Окремо розробляються механізми забезпечення стабільних поставок авіапального, однак вони поки що перебувають на стадії підготовки.

Очікується, що повний план буде оприлюднений 22 квітня.

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Наслідки для авіації

На тлі зростання цін на паливо європейські авіакомпанії вже попереджають про можливе підвищення вартості квитків, скорочення рейсів та навіть призупинення польотів.

Деякі аеропорти прогнозують дефіцит палива вже протягом трьох тижнів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою.

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Прогнози аналітиків

Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що дефіцит може виникнути вже до червня, якщо Європа зможе компенсувати лише частину поставок із Близького Сходу.

Збільшення імпорту з Африки та США, за оцінками експертів, не зможе повністю покрити потреби.

Водночас постачальники палива скорочують горизонти прогнозування та не готові давати довгострокові гарантії.

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Стан інфраструктури

Ситуацію ускладнює те, що за останні роки в Європі скоротилися потужності нафтопереробки через енергетичний перехід.

Багато НПЗ уже працюють на максимальному рівні виробництва авіапального.

При цьому рівень забезпечення палива в різних країнах суттєво відрізняється. Наприклад, Іспанія має профіцит і навіть експортує паливо, тоді як Велика Британія покриває понад 60% попиту за рахунок імпорту.

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Резерви та ризики

ЄС вимагає від країн-членів мати 90-денний резерв нафти як страховку на випадок криз.

Однак окремих вимог щодо запасів саме авіапального немає, що може ускладнити реагування на дефіцит.

У разі затяжної кризи Європа може зіткнутися з масштабними перебоями в авіасполученні та додатковим економічним тиском.

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