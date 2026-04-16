ЕС готовит антикризисный план из-за дефицита авиатоплива
Европейский Союз готовит антикризисный план по стабилизации поставок реактивного авиационного топлива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Почему возникла проблема
Дефицит авиатоплива связан с войной в Иране и блокированием Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоресурсов.
Европа особенно зависима от импорта реактивного топлива – около 75% поставок поступает с Ближнего Востока.
Что планирует ЕС
В проекте предложений отмечается, что уже со следующего месяца Еврокомиссия начнет картографирование мощностей нефтепереработки в ЕС.
Также предусмотрены меры по максимальному использованию и поддержке существующих нефтеперерабатывающих заводов.
Отдельно разрабатываются механизмы обеспечения стабильных поставок авиатоплива, однако они пока находятся на стадии подготовки.
Ожидается, что полный план будет обнародован 22 апреля.
Последствия для авиации
На фоне роста цен на топливо европейские авиакомпании уже предупреждают о возможном повышении стоимости билетов, сокращении рейсов и даже приостановке полетов.
Некоторые аэропорты прогнозируют дефицит топлива уже в течение трех недель, если Ормузский пролив останется закрытым.
Прогнозы аналитиков
Международное энергетическое агентство предупреждает, что дефицит может возникнуть уже к июню, если Европа сможет компенсировать лишь часть поставок с Ближнего Востока.
Увеличение импорта из Африки и США, по оценкам экспертов, не сможет полностью покрыть потребности.
В то же время поставщики топлива сокращают горизонты прогнозирования и не готовы давать долгосрочные гарантии.
Состояние инфраструктуры
Ситуацию осложняет то, что за последние годы в Европе сократились мощности нефтепереработки из-за энергетического перехода.
Многие НПЗ уже работают на максимальном уровне производства авиатоплива.
При этом уровень обеспеченности топливом в разных странах существенно различается. Например, Испания имеет профицит и даже экспортирует топливо, тогда как Великобритания покрывает более 60% спроса за счет импорта.
Резервы и риски
ЕС требует от стран-членов иметь 90-дневный резерв нефти в качестве страховки на случай кризисов.
Однако отдельных требований относительно запасов именно авиатоплива нет, что может затруднить реагирование на дефицит.
В случае затяжного кризиса Европа может столкнуться с масштабными перебоями в авиасообщении и дополнительным экономическим давлением.
