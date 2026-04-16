ЕС готовит антикризисный план из-за дефицита авиатоплива

Европейский Союз готовит антикризисный план по стабилизации поставок реактивного авиационного топлива.

Об этом пишет Reuters.

Почему возникла проблема

Дефицит авиатоплива связан с войной в Иране и блокированием Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоресурсов.

Европа особенно зависима от импорта реактивного топлива – около 75% поставок поступает с Ближнего Востока.

Читайте: Мировые лидеры призвали к длительному перемирию на Ближнем Востоке: предупредили об угрозе энергокризиса

Что планирует ЕС

В проекте предложений отмечается, что уже со следующего месяца Еврокомиссия начнет картографирование мощностей нефтепереработки в ЕС.

Также предусмотрены меры по максимальному использованию и поддержке существующих нефтеперерабатывающих заводов.

Отдельно разрабатываются механизмы обеспечения стабильных поставок авиатоплива, однако они пока находятся на стадии подготовки.

Ожидается, что полный план будет обнародован 22 апреля.

Читайте также: ЕС готовится к длительной нехватке топлива из-за конфликта в Персидском заливе и призывает работать из дома

Последствия для авиации

На фоне роста цен на топливо европейские авиакомпании уже предупреждают о возможном повышении стоимости билетов, сокращении рейсов и даже приостановке полетов.

Некоторые аэропорты прогнозируют дефицит топлива уже в течение трех недель, если Ормузский пролив останется закрытым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия войны в Иране: Еврокомиссия подготовила меры против энергокризиса (обновлено)

Прогнозы аналитиков

Международное энергетическое агентство предупреждает, что дефицит может возникнуть уже к июню, если Европа сможет компенсировать лишь часть поставок с Ближнего Востока.

Увеличение импорта из Африки и США, по оценкам экспертов, не сможет полностью покрыть потребности.

В то же время поставщики топлива сокращают горизонты прогнозирования и не готовы давать долгосрочные гарантии.

Читайте также: "Готовьтесь к немыслимому": глава МВФ предупредила о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Состояние инфраструктуры

Ситуацию осложняет то, что за последние годы в Европе сократились мощности нефтепереработки из-за энергетического перехода.

Многие НПЗ уже работают на максимальном уровне производства авиатоплива.

При этом уровень обеспеченности топливом в разных странах существенно различается. Например, Испания имеет профицит и даже экспортирует топливо, тогда как Великобритания покрывает более 60% спроса за счет импорта.

Читайте также: Готовится к "худшим сценариям": Евросоюз не исключает нормирования топлива

Резервы и риски

ЕС требует от стран-членов иметь 90-дневный резерв нефти в качестве страховки на случай кризисов.

Однако отдельных требований относительно запасов именно авиатоплива нет, что может затруднить реагирование на дефицит.

В случае затяжного кризиса Европа может столкнуться с масштабными перебоями в авиасообщении и дополнительным экономическим давлением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Противодействие резкому подорожанию нефти: страны G7 обсудят высвобождение стратегических резервов