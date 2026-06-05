Гривня зміцнилася: Нацбанк встановив курс валют на понеділок

Національний банк України встановив курси валют на понеділок, 8 червня, – долар подешевшав на 2 копійки, євро – подешевшав на 3 копійки.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційні курси валют на 8 червня будуть такими:

1 долар США – 44,36 грн (44,38 грн станом на 5 червня);

1 євро – 51,64 грн (51,67 грн станом на 5 червня).

Як повідомлялося, 5 червня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,38 грн/1$.

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Прогноз курсу

Як розповів Бізнес Цензору директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, у червні валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься у прогнозованому коридорі без різких курсових зламів.

Для долара базовим виглядає діапазон 43,8-44,8 грн/$1, для євро – 51-52 грн/1 євро.

"Але, як бачимо у перші дні місяця, курс долара вже відштовхнувся від позначки 44 грн. Тобто можна сміливо сказати, що, навіть якщо курс американської валюти дещо "спаде", новий психологічний бар'єр вже подолано", – зазначив експерт.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.