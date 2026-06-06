80% риби в Україні ‒ імпорт: бізнес та держава розглянули варіанти, як змінити ситуацію

Україна має значний потенціал для розвитку аквакультури, проте сьогодні близько 80% рибної продукції на внутрішньому ринку становить імпорт. Саме тому розвиток вітчизняного аквафермерства є одним із ключових напрямів зміцнення продовольчої безпеки, підтримки регіональної економіки та створення нових робочих місць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Шляхи посилення державної підтримки галузі, підвищення конкурентоспроможності української риби та розширення можливостей для виробників обговорили представники державних органів, бізнесу, наукової спільноти та міжнародних партнерів під час круглого столу "Підтримка аквафермерства: збільшення біорізноманіття, сталий розвиток регіонів, забезпечення населення якісною рибною продукцією".

"Україна має значний потенціал для розвитку аквакультури та водночас ми залишаємось залежними від імпорту рибної продукції. За статистикою, саме імпорт складає 80% внутрішнього ринку України", – зазначила заступниця міністра економіки Ірина Овчаренко.

Значення розвитку аквакультури для країни

На переконання учасників заходу розвиток української аквакультури сприяє зміцненню харчової незалежності країни, дає змогу зменшити залежність від зовнішніх поставок і підтримує економічний розвиток громад. Локальне виробництво риби також забезпечує коротший шлях продукції до споживача, що позитивно впливає на її якість та екологічність.

Фактор державної підтримки

Окрему увагу під час дискусії приділили інструментам державної підтримки виробників. Зокрема, йшлося про урядову програму фінансової допомоги суб’єктам аквакультури, які займаються розведенням, утриманням та вирощуванням прісноводної риби. Якщо у 2025 році підтримка поширювалася лише на деокуповані та постраждалі від бойових дій території, то нині програма діє по всій Україні.

Перспективи використання ДАР

Також учасники обговорили можливості використання Державного аграрного реєстру для доступу до програм підтримки, розвиток виробництва рибопосадкового матеріалу, модернізацію гідротехнічної інфраструктури та залучення міжнародних грантових програм за підтримки ФАО та Європейського Союзу.

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Як повідомлялося, 2 червня Кабінет Міністрів запровадив єдиний, прозорий і цифровізований механізм спеціального використання водних біоресурсів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду (ПЗФ), де така діяльність дозволена відповідно до чинних положень і режимів.

Нагадаємо, в Україні триває комплексна реформа рибного господарства, метою якої є впровадження європейських стандартів та створення прозорого й конкурентного ринку.

У межах цих змін відбувається цифровізація управління галуззю, зокрема запровадження електронних аукціонів і системи "еРибальство". Завдяки її функціонуванню державний бюджет уже отримав близько 170 млн грн додаткових надходжень.