У Києві відхилили петицію проти підвищення тарифів: у КМДА назвали причини

Електронна петиція з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану не отримала підтримки міської влади. Звернення киян набрало понад 10,6 тисячі підписів, хоча для розгляду було достатньо 6 тисяч.

Про це повідомляє bzh.life. з посиланням на офіційну відповідь міського голови Віталія Кличка.

У відповіді зазначається, що перегляд тарифів зумовлений "зверненнями підприємств транспорту, тривалими періодами незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат", а також зменшенням пасажиропотоку в умовах воєнного стану.

Економічне обґрунтовання

За розрахунками підприємств транспорту, економічно обґрунтовані тарифи на 2026 рік становлять: 64,60 грн за поїздку в метрополітені та 44,14 грн ‒ у наземному транспорті (трамвай, тролейбус, автобус і фунікулер).

Мер підкреслив, що чинні тарифи (8 грн за поїздку) не змінювалися з липня 2018 року. За цей період витрати підприємств значно зросли. Зокрема, вартість електроенергії для транспорту збільшилася у 6,6 раза, ціна дизельного пального ‒ у 2,7 раза. Водночас мінімальна заробітна плата зросла у 2,3 раза, а пасажиропотік у метро порівняно з 2018 роком впав удвічі й становив 249 мільйонів осіб у 2025 році.

Оскільки чинний тариф значно нижчий за економічно обґрунтований, комунальні підприємства працюють у збиток. Згідно з затвердженими фінансовими планами на 2026 рік, очікуваний збиток "Київського метрополітену" перевищить 6,75 мільярда гривень, а "Київпастрансу" ‒ 1,85 млрд грн.

Фактор дефіциту кадрів

Ще одним аргументом мера став гострий дефіцит кадрів, спричинений мобілізацією та неконкурентними зарплатами. Наразі в метрополітені вільними залишаються 16% вакансій (мобілізовано 552 працівники), а в "Київпастрансі" бракує майже третини персоналу ‒ переважно водіїв і ремонтників (мобілізовано 360 працівників).

Що буде з пільгами?

Водночас Віталій Кличко наголосив, що всі чинні пільги на безоплатний проїзд для визначених законодавством категорій громадян буде збережено. Також залишається чинною 50% знижка на проїзні для студентів та школярів (для учнів під час навчання проїзд повністю безкоштовний).

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Нагадаємо, у Києві розглядають можливість встановлення тарифу на разову поїздку в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Для постійних пасажирів передбачається система знижок на проїзні квитки.

Як повідомлялося, на початку квітня міський голова Києва Віталій Кличко доручив Департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки для можливого перегляду тарифів на проїзд у столичному громадському транспорті на основі економічного обґрунтування.