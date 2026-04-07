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Новини Підвищення тарифів
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Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в транспорті Києва: готуються розрахунки

Здорожчання проїзду у метро

Мер Києва Віталій Кличко дав доручення Департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

За словами Кличка, відповідне доручення від дав після зверненням профільних Департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста.

"Зазначу, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованої", - зауважив він.

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Перерозподіл бюджету

Також Кличко акцентував увагу, що втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці.

"А транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу). Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва.

Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону", - резюмує мер.

Також читайте: Відзавтра в Дніпрі підвищать дозволену швидкість руху для транспорту. Де можна їздити?. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Київ (21100) Кличко Віталій (3584) тарифи (2249) транспорт (1594)
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Топ коментарі
+4
20грн метро 15грн автобус трамвай тролейбус - думаю так буде норм - останні 10 років користуюсь проїзним квитком - дуже зручно!
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07.04.2026 14:07 Відповісти
+4
1. Безоплатний транспорт тільки в місті народження криворагульного зе!..
2. Той самий криворагульний зе! у серпні 2025 року вкрав з бюджету Києва 8 лярдів.
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07.04.2026 14:16 Відповісти
+2
Введіть в пошук "Київпастранс кражі" і ви побачите: постійні скандали в кражі на мільйони (даже тариф не треба передивлюватись) просто- ТРЕБА МЕНШЕ КРАСТИ
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07.04.2026 13:49 Відповісти

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