Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в транспорті Києва: готуються розрахунки

Мер Києва Віталій Кличко дав доручення Департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Кличка, відповідне доручення від дав після зверненням профільних Департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста.

"Зазначу, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованої", - зауважив він.

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Перерозподіл бюджету

Також Кличко акцентував увагу, що втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці.

"А транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу). Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва.



Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону", - резюмує мер.

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