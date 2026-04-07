Кличко анонсировал повышение стоимости проезда в транспорте Киева: готовятся расчеты
Мэр Киева Виталий Кличко поручил департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования по пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
По словам Кличко, соответствующее поручение он дал после обращения профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города.
"Отмечу, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине. И ее не пересматривали с 2018 года. Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики вынуждает городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной", - отметил он.
Перераспределение бюджета
Также Кличко подчеркнул, что, реализуя меры по энергоэффективности города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы.
"А транспорт у нас является дотационным (12 млрд грн в этом году, к примеру). Также государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за бесплатный проезд льготников. Эти деньги (сотни миллионов гривен ежегодно) тоже идут из бюджета Киева.
Сокращение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку к следующему отопительному сезону", - резюмирует мэр.
2. Той самий криворагульний зе! у серпні 2025 року вкрав з бюджету Києва 8 лярдів.