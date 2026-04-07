Кличко анонсировал повышение стоимости проезда в транспорте Киева: готовятся расчеты

Мэр Киева Виталий Кличко поручил департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования по пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.

По словам Кличко, соответствующее поручение он дал после обращения профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города.

"Отмечу, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине. И ее не пересматривали с 2018 года. Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики вынуждает городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной", - отметил он.

Также Кличко подчеркнул, что, реализуя меры по энергоэффективности города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы.

"А транспорт у нас является дотационным (12 млрд грн в этом году, к примеру). Также государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за бесплатный проезд льготников. Эти деньги (сотни миллионов гривен ежегодно) тоже идут из бюджета Киева.

Сокращение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку к следующему отопительному сезону", - резюмирует мэр.

Введіть в пошук "Київпастранс кражі" і ви побачите: постійні скандали в кражі на мільйони (даже тариф не треба передивлюватись) просто- ТРЕБА МЕНШЕ КРАСТИ
07.04.2026 13:49 Ответить
а на бесплатный транспорт жлобишься? убирай свои полосы общественного транспорта и велодорожки
07.04.2026 14:01 Ответить
1. Безоплатний транспорт тільки в місті народження криворагульного зе!..
2. Той самий криворагульний зе! у серпні 2025 року вкрав з бюджету Києва 8 лярдів.
07.04.2026 14:16 Ответить
20грн метро 15грн автобус трамвай тролейбус - думаю так буде норм - останні 10 років користуюсь проїзним квитком - дуже зручно!
07.04.2026 14:07 Ответить
А з тим, кому йдіть гроші від реклами і метрополітені розібралися? Там була якась мутна схема і всі гроші йшли рекламним баригам!
07.04.2026 14:13 Ответить
Там схема одна, як у всього рекламного бізнесу - вивід бабла через рекламу на офшори.
07.04.2026 14:17 Ответить
Значить треба встигнути купити 100 поїздок за 650 грн, на пару років вистачить)
07.04.2026 14:20 Ответить
боксонутий:шукай собі роботу-вже дістав
07.04.2026 14:39 Ответить
 
 