Мала приватизація держмайна: Від сьогодні змінюються правила для орендарів та інвесторів

6 червня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 632, яка кардинально змінює правила продажу об’єктів малої приватизації разом із невід’ємними поліпшеннями.

Про це повідомляє LIGA ZAKON.

Кого стосується зміни?

Ця реформа має особливе значення для орендарів державного та комунального майна, які вклали власні кошти в модернізацію об’єктів, а також для потенційних інвесторів, зацікавлених у прозорих умовах аукціонів. Нові норми ліквідовують "сірі зони", що десятиліттями стримували інвестиції, та встановлюють чіткі механізми компенсації витрат.

Що змінилося?

Головною новацією стало запровадження механізму "права останнього слова" в електронній торговій системі. Сумлінний орендар отримує пріоритетне право викупити об’єкт за ціною найвищої пропозиції.

Постанова також значно посилює вимоги до прозорості: тепер інформаційні повідомлення мають містити детальні відомості про вартість здійснених поліпшень, підтверджені будівельною експертизою.

Новий порядок чітко визначає два сценарії розрахунків:

Якщо об’єкт придбає третя особа, вона буде зобов’язана відшкодувати витрати попередньому орендарю. Якщо ж об’єкт викупить сам орендар ‒ вартість його інвестицій зарахують у рахунок ціни продажу.

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Нагадаємо, 4 червня Фонд державного майна України оприлюднив публічний план підготовки до продажу семи пріоритетних активів та корисних копалин у 2026 році.

Наприкінці квітня Фонд держмайна затвердив календар великої приватизації, до якого увійшли шість пріоритетних об’єктів загальною вартістю близько $370 млн.