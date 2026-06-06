Тендер на 15 мільйонів євро скасовано: Харків не зміг закупити електробуси за гроші ЄІБ

Міжнародний тендер на закупівлю нових електробусів для Харкова очікуваною вартістю до 15 млн євро, який мав профінансувати Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), завершився без визначення переможця.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на офіційний вісник державних закупівель ЄС (Tenders Electronic Daily).

Що планувалося?

Місто планувало придбати 12-метрові низькопідлогові міські електробуси, повністю пристосовані для потреб маломобільних груп населення.

Окрім самих автобусів, постачальник мав також забезпечити Харків зарядними станціями, ремонтним обладнанням, запчастинами та провести навчання для персоналу.

Деталі торгів

На торги подалися два учасники, зареєстровані поза межами Європейської економічної зони (Євросоюз, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн). Попри конкуренцію, замовник відхилив обидві пропозиції. Причини дискваліфікації учасників і скасування тендеру в офіційному повідомленні не вказані.

Міський голова Харкова Ігор Терехов у 2023 році заявляв, що електробуси мали стати "фішкою Харкова". За кошти ЄІБ планувалося закупити близько 30 таких машин.

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Нагадаємо, у вересні 2025 року харківське комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" уклало договір на закупівлю 85 вживаних низькопідлогових автобусів VDL Citea LLE120.225 загальною вартістю 229,98 млн грн.