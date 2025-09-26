Харків купив вживані нідерландські автобуси на 230 мільйонів

Харківське комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" уклало договір на закупівлю 85 вживаних низькопідлогових автобусів VDL Citea LLE120.225 на загальну суму 229,98 млн грн.

Про це свідчать дані на сайті Prozorro, передає LIGA.net.

Як повідомляється, це міські автобуси виробництва нідерландської компанії VDL Bus & Coach, вперше представлені в 2007 році.

Вартість одного автобуса складає 2,7 млн грн.

Продавцем транспортних засобів буде ТОВ "Мавел Україна" (власник – Роман Шкребець), яке було єдиним учасником тендеру.

Поставки здійснюватимуться окремими партіями, кожна не менш ніж 15 одиниць. Точний обсяг та асортимент кожної партії буде визначатися замовником.

На початку вересня повідомлялося, що Львівська міська рада уклала угоду на придбання 48 автобусів у місцевого виробника "Електронмаш" за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний наказ №1066 набуде чинності з 1 січня 2026 року.