В Україні падає попит на вживані авто з-за кордону: популярні моделі травня

Впродовж травня український автопарк поповнився 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу частку цього сегмента авторинку становили бензинові автомобілі ‒ 58% (у травні 2025 року їхня частка становила 48%).

Далі розташувалися:

Дизельні авто ‒ 19% (21% у травні 2025 року);

Електромобілі ‒ 11% (22% у травні 2025 року);

Гібриди ‒ 9% (6% у травні 2025 року);

Авто з ГБО ‒ 3% (3% у травні 2025 року).

Середній вік уживаних автомобілів, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf ‒ 825 од.; Volkswagen Tiguan ‒ 737 од.; Nissan Rogue ‒ 645 од.; Audi Q5 ‒ 587 од.; Skoda Octavia ‒ 555 од.; Renault Megane ‒ 547 од.; Ford Escape ‒ 410 од.; Volkswagen Passat ‒ 392 од.; Nissan Qashqai ‒ 347 од.; Mazda CX5 ‒ 331 од.

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Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових авто. Порівняно з травнем 2025 року цей показник скоротився на 18%, а відносно квітня 2026 року попит на нові легковики знизився на 11%.

Водночас у травні в Україні було продано 1032 нових комерційних автомобілів, включно з вантажними та спеціалізованими транспортними засобами. Це на 8% менше порівняно з квітнем.