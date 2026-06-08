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В Україні падає попит на вживані авто з-за кордону: популярні моделі травня

В Україні падає попит на вживані авто з-за кордону: популярні моделі травня

Впродовж травня український автопарк поповнився 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу частку цього сегмента авторинку становили бензинові автомобілі ‒ 58% (у травні 2025 року їхня частка становила 48%).

Далі розташувалися:

  • Дизельні авто ‒ 19% (21% у травні 2025 року);
  • Електромобілі ‒ 11% (22% у травні 2025 року);
  • Гібриди ‒ 9% (6% у травні 2025 року);
  • Авто з ГБО ‒ 3% (3% у травні 2025 року).

Середній вік уживаних автомобілів, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf ‒ 825 од.;
  2. Volkswagen Tiguan ‒ 737 од.;
  3. Nissan Rogue ‒ 645 од.;
  4. Audi Q5 ‒ 587 од.;
  5. Skoda Octavia ‒ 555 од.;
  6. Renault Megane ‒ 547 од.;
  7. Ford Escape ‒ 410 од.;
  8. Volkswagen Passat ‒ 392 од.;
  9. Nissan Qashqai ‒ 347 од.;
  10. Mazda CX5 ‒ 331 од.

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Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових авто. Порівняно з травнем 2025 року цей показник скоротився на 18%, а відносно квітня 2026 року попит на нові легковики знизився на 11%.

Водночас у травні в Україні було продано 1032 нових комерційних автомобілів, включно з вантажними та спеціалізованими транспортними засобами. Це на 8% менше порівняно з квітнем.

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авто (4445) Україна (849) Volkswagen (253) Nissan (71)
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