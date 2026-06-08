В Україні падає попит на вживані авто з-за кордону: популярні моделі травня
Впродовж травня український автопарк поповнився 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.
Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "Укравтопром".
Найбільшу частку цього сегмента авторинку становили бензинові автомобілі ‒ 58% (у травні 2025 року їхня частка становила 48%).
Далі розташувалися:
- Дизельні авто ‒ 19% (21% у травні 2025 року);
- Електромобілі ‒ 11% (22% у травні 2025 року);
- Гібриди ‒ 9% (6% у травні 2025 року);
- Авто з ГБО ‒ 3% (3% у травні 2025 року).
Середній вік уживаних автомобілів, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf ‒ 825 од.;
- Volkswagen Tiguan ‒ 737 од.;
- Nissan Rogue ‒ 645 од.;
- Audi Q5 ‒ 587 од.;
- Skoda Octavia ‒ 555 од.;
- Renault Megane ‒ 547 од.;
- Ford Escape ‒ 410 од.;
- Volkswagen Passat ‒ 392 од.;
- Nissan Qashqai ‒ 347 од.;
- Mazda CX5 ‒ 331 од.
Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових авто. Порівняно з травнем 2025 року цей показник скоротився на 18%, а відносно квітня 2026 року попит на нові легковики знизився на 11%.
Водночас у травні в Україні було продано 1032 нових комерційних автомобілів, включно з вантажними та спеціалізованими транспортними засобами. Це на 8% менше порівняно з квітнем.
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