В Україні зростає попит на вантажівки: які марки користуються найбільшою популярністю?

Впродовж травня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) було реалізовано 1032 авто. Це на 8% менше, ніж у попередньому місяці.

Порівняно з травнем минулого року попит на нові комерційні авто зріс на 8%, повідомляє "Укравтопром".

Загалом з початку року український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнився 5065 новими машинами, що на 6% більше, ніж за аналогічний період торік.

До топ-5 марок травневого ринку нових комерційних авто увійшли:

Renault ‒ 144 од.; Fiat ‒ 84 од.; Volkswagen ‒ 83 од.; Mercedes-Benz ‒ 77 од.; Opel ‒ 72 од.

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Як повідомлялося, за ініціативою Міністерства розвитку громад та територій уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з руху довгомірних триланкових автопоїздів на маршрутах Київ ‒ Одеса та Одеса ‒ Київ.

Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року. Порівняно з квітнем 2026 року попит на нові автомобілі зменшився на 11%.