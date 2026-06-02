В Україні падає попит на нові авто: популярні марки травня
У травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року. Порівняно з квітнем 2026 року попит на нові автомобілі скоротився на 11%.
По це повідомляє "Укравтопром".
Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, продажі якої зменшилися на 29% порівняно з травнем минулого року.
До десятки найпопулярніших брендів увійшли:
- Toyota – 745 автомобілів (-29%);
- Skoda – 516 автомобілів (+9%);
- Renault – 485 автомобілів (-19%);
- Volkswagen – 380 автомобілів (-38%);
- Bmw – 320 автомобілів (-1%);
- Byd – 312 автомобілів (-18%);
- Hyundai – 301 автомобіль (-13%);
- Mazda – 283 автомобілі (-5%);
- Nissan – 238 автомобілів (+18%);
- Audi – 181 автомобіль (-28%).
Найпопулярнішою моделлю місяця став компактний кросовер Renault Duster.
Нагадаємо, в Україні після початку повномасштабного вторгнення вартість паркомісць зростає швидше, ніж ціни на житлову нерухомість, а подекуди навіть перевищує їх. Станом на сьогодні ціна за квадратний метр паркінгу суттєво залежить від типу об’єкта – підземного чи наземного – однак у середньому становить близько 90-120% вартості квадратного метра малогабаритних квартир.
Як повідомлялося, з січня по квітень 2026 року автопарк України поповнився 8,5 тис. легкових електромобілів (BEV). З них 1859 були новими, тоді як 6641 ‒ вживаними.
