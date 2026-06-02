В Україні падає попит на нові авто: популярні марки травня

У травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року. Порівняно з квітнем 2026 року попит на нові автомобілі скоротився на 11%.

По це повідомляє "Укравтопром".

Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, продажі якої зменшилися на 29% порівняно з травнем минулого року.

До десятки найпопулярніших брендів увійшли:

Toyota – 745 автомобілів (-29%); Skoda – 516 автомобілів (+9%); Renault – 485 автомобілів (-19%); Volkswagen – 380 автомобілів (-38%); Bmw – 320 автомобілів (-1%); Byd – 312 автомобілів (-18%); Hyundai – 301 автомобіль (-13%); Mazda – 283 автомобілі (-5%); Nissan – 238 автомобілів (+18%); Audi – 181 автомобіль (-28%).

Найпопулярнішою моделлю місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Як повідомлялося, з січня по квітень 2026 року автопарк України поповнився 8,5 тис. легкових електромобілів (BEV). З них 1859 були новими, тоді як 6641 ‒ вживаними.