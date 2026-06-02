Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
67 0

В Україні падає попит на нові авто: популярні марки травня

В Україні падає попит на нові авто: популярні марки травня

У травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року. Порівняно з квітнем 2026 року попит на нові автомобілі скоротився на 11%.

По це повідомляє "Укравтопром".

Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, продажі якої зменшилися на 29% порівняно з травнем минулого року.

До десятки найпопулярніших брендів увійшли:

  1. Toyota – 745 автомобілів (-29%);
  2. Skoda – 516 автомобілів (+9%);
  3. Renault – 485 автомобілів (-19%);
  4. Volkswagen – 380 автомобілів (-38%);
  5. Bmw – 320 автомобілів (-1%);
  6. Byd – 312 автомобілів (-18%);
  7. Hyundai – 301 автомобіль (-13%);
  8. Mazda – 283 автомобілі (-5%);
  9. Nissan – 238 автомобілів (+18%);
  10. Audi – 181 автомобіль (-28%).

Найпопулярнішою моделлю місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Нагадаємо, в Україні після початку повномасштабного вторгнення вартість паркомісць зростає швидше, ніж ціни на житлову нерухомість, а подекуди навіть перевищує їх. Станом на сьогодні ціна за квадратний метр паркінгу суттєво залежить від типу об’єкта – підземного чи наземного – однак у середньому становить близько 90-120% вартості квадратного метра малогабаритних квартир.

Як повідомлялося, з січня по квітень 2026 року автопарк України поповнився 8,5 тис. легкових електромобілів (BEV). З них 1859 були новими, тоді як 6641 ‒ вживаними.

Автор: 

авто (4439) Україна (828) Toyota (166) Renault (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 