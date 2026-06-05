Експеримент у логістиці: В Україні дозволили використовувати довгомірні автопоїзди

За ініціативою Міністерства розвитку громад та територій уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з руху довгомірних триланкових автопоїздів на маршрутах Київ – Одеса та Одеса – Київ.

Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Що таке триланковий автопоїзд та як він працює?

Довгомірний триланковий автопоїзд ‒ це вантажний транспортний склад, що складається з тягача та кількох послідовно з’єднаних причепів або напівпричепів.

Завдяки збільшеній довжині та вантажомісткості такий транспорт дозволяє перевозити значно більші обсяги вантажів за один рейс у порівнянні зі звичайними вантажівками. Водночас зменшується навантаження на дорожнє покриття завдяки більш рівномірному розподілу ваги на осі.

Подібні рішення вже застосовуються у низці європейських країн, зокрема у Швеції, Фінляндії, Нідерландах та Данії, як інструмент підвищення ефективності логістики та зменшення витрат.

Обмеження, умови запуску та очікувані результати

Сьогодні українське законодавство обмежує використання таких транспортних засобів через вимоги до вагових параметрів. Водночас сучасні автопоїзди дозволяють перевозити більше вантажів за рейс і рівномірніше розподіляти навантаження на дороги.

У межах експерименту рух таких транспортних засобів здійснюватиметься виключно за спеціальними дозволами та після проведення технічних досліджень безпеки маршрутів.

Очікується, що проєкт дасть низку ефектів:

для логістики ‒ зниження витрат на перевезення, пальне та обслуговування;

для дорожньої інфраструктури ‒ зменшення зносу покриття завдяки оптимальному розподілу навантаження;

для екології — скорочення викидів парникових газів через зменшення кількості рейсів.

Експеримент триватиме два роки з моменту набрання чинності постановою, а його результати стануть основою для подальшого впровадження таких рішень на інших маршрутах в Україні.

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Як повідомлялося, з 12 травня у система "єЧерга" для перетину кордону почала діяти нова опція – автоматична перевірка наявності чинного страхового сертифікату "Зелена картка".

Нагадаємо, у Рівненській області відкрили нову транспортну артерію ‒ "Північний обхід Рівного", який має покращити міжрегіональне сполучення в Україні та забезпечити швидший доступ до міжнародної траси М-06 Київ – Чоп, а також до пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг" і "Угринів" на кордоні з Польщею.