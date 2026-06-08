Реформа хімічної безпеки: Україна впроваджує європейські підходи до управління хімічними речовинами

Україна продовжує оновлення системи хімічної безпеки, впроваджуючи європейські підходи до регулювання обігу хімічних речовин та виконуючи зобов’язання в межах євроінтеграційного курсу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Конвенція про ртуть

Одним із ключових етапів стала підготовка законопроєкту, спрямованого на імплементацію положень Регламенту Євросоюзу 2017/852 щодо ртуті. Документ має забезпечити приведення національного законодавства у відповідність до норм ЄС та вимог Мінаматської конвенції про ртуть. Наразі він проходить етап погодження.

Забезпечення хімічної безпеки

Паралельно триває опрацювання підзаконних актів, передбачених Законом України "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією".

Зокрема, підготовлено проєкти урядових рішень щодо:

державної реєстрації хімічних речовин;

правил оформлення паспортів безпечності хімічної продукції;

нацплану заходів для виконання Мінаматської конвенції.

Міжвідомча та міжнародна координація

Важливим елементом реформи є міжвідомча координація. При міністерстві продовжує роботу міжвідомча група, яка готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері хімічної безпеки відповідно до регламентів REACH і CLP. Її діяльність спрямована на узгодження дій органів влади та представників промисловості для формування ефективної нормативної бази.

Окремим напрямом залишається міжнародна співпраця та залучення європейської експертизи. Українські фахівці беруть участь у роботі профільних експертних груп Європейської комісії та заходах Європейського хімічного агентства (ECHA), що дозволяє враховувати актуальні зміни законодавства Євросоюзу і передові практики під час розробки національного регулювання.

Також розпочато розширену взаємодію з ECHA щодо визначення пріоритетних напрямів підтримки України.

Серед них:

імплементація регламентів REACH і CLP;

розвиток національної системи управління хімічними речовинами;

зміцнення інституційної спроможності державних органів у контексті майбутнього членства України в ЄС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, імплементація закону №4834-IX щодо об’єднання енергетичних ринків України та Євросоюзу триватиме у 2026-2027 роках, а у 2028 році очікується повноцінний market coupling ‒ механізм інтеграції національних ринків в єдиний енергетичний простір.