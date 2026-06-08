Квартири Лебедєва та авто Дерепаски: Фонд держмайна оголосив нові лоти через "Прозорро.Продажі" на майже 30 мільйонів

У державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" Фонд державного майна України оголосив нові аукціони з реалізації санкційних активів. Загалом представлено сім лотів, серед яких квартири та автомобілі осіб, що перебувають під санкціями, із загальною стартовою вартістю 29,2 млн грн.

По це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Квартири Артемія Лебедєва

Дві квартири в Києві, що належали російському пропагандисту та дизайнеру Артемію Лебедєву, виставлено на продаж. Перша ‒ дворівнева трикімнатна квартира площею 193 м² на вулиці Саксаганського. Вона включає передпокій із вітальнею, спальню, кабінети, кухню, кілька санвузлів, комірки та балкони. Стартова ціна становить 14,1 млн грн.

Друга квартира також є трикімнатною та дворівневою, розташована на вулиці Ярославів Вал. Її площа ‒ 138 м², вона має спальні, передпокій, комірку, кухню, вітальню, балкон і санвузли. Початкова вартість ‒ 10,6 млн грн.

Квартира Наталії Пащенко

Ще один об’єкт ‒ квартира в Ірпені, що належала Наталії Пащенко, так званій "міністерці охорони здоров’я" на окупованій Луганщині. Житло площею 49 м² складається з двох кімнат, передпокою, кухні та санвузла. Стартова ціна ‒ 2,2 млн грн.

Автомобілі Олега Дерепаски

Крім того, на аукціони виставлено чотири автомобілі Toyota, які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Усі транспортні засоби перебувають у Миколаївській області, а їхня початкова вартість становить від 524 тис. грн.

Коли пройдуть торги?

Усі торги заплановано на 30 червня 2026 року. Участь в аукціонах відкрита для всіх охочих, за винятком осіб, пов’язаних із державою-агресором.

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Нагадаємо, Північний апеляційний господарський суд 20 травня 2026 року повторно підтвердив законність арешту активів в Україні колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

Обмеження на майно були накладені за позовом Фонду гарантування вкладів, який таким чином забезпечує вимоги у справі щодо відшкодування 46 млрд грн збитків, завданих банку та його кредиторам у межах провадження № 910/268/23.

Раніше Кабмін затвердив типові договори з управління арештованими активами, розроблені Агентством з розшуку та менеджменту активів. Це рішення покликане забезпечити більшу прозорість процедур і уніфікувати підходи до відбору управителів.