"Інтерпайп" нарощує постачання спеціальних труб для виробників спецтехніки

Протягом останніх років промислова компанія "Інтерпайп" суттєво розширила портфель проєктів у сегменті спеціальних труб, які використовуються для виробництва гідроциліндрів різних видів спецтехніки.

Така продукція має стабільний попит серед виробників будівельної, сільськогосподарської, кар’єрної та іншої спеціалізованої техніки, повідомляє Центр транспортних стратегій.

Поставки для виробників кранів

Продукція "Інтерпайпу" використовується під час виробництва рухомих елементів кранів-маніпуляторів, а саме гідроциліндрів, що входять до конструкції підйомного обладнання.

Компанія постачає труби виробникам будівельної техніки в Австрії та Швейцарії.

Ключовий елемент самоскидів

Телескопічні гідроциліндри, необхідні для підйому кузовів самоскидів, виготовляються з використанням продукції компанії. Такі поставки здійснюються для виробників самоскидної техніки на європейському ринку.

До такої продукції висуваються підвищені вимоги, зокрема щодо точності геометричних параметрів і механічних характеристик.

Продукція для гірничої галузі

Труби "Інтерпайпу" застосовуються і в гірничодобувній промисловості. Зокрема, вони використовуються для виробництва гідравлічних шахтних стійок, які забезпечують безпеку робіт та запобігають обвалам породи у шахтах України та країн Європи.

Індивідуальний підхід до кожного замовлення

У компанії зазначають, що універсального стандарту для труб, які використовуються у гідроциліндрах, не існує.

Кожен проєкт передбачає індивідуальні вимоги замовника щодо таких парметрів:

розмір;

марка сталі;

технічні характеристики.

Водночас "Інтерпайп" готовий освоювати нові конструктивні рішення та адаптувати продукцію під потреби клієнтів.

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Як повідомлялося, компанія "Інтерпайп" стала учасником нового європейського проєкту у сфері відновлюваної енергетики ‒ будівництва морської вітрової електростанції біля берегів Великої Британії. Об’єкт розташований за 69 кілометрів від узбережжя графства Саффолк і нині перебуває на фінальному етапі реалізації, де тривають роботи з монтажу вітрових турбін.

Нагадаємо, "Інтерпайп" завершив придбання заводу ArcelorMittal Tubular Products у румунському місті Роман. Угоду закрили 31 березня після отримання всіх необхідних погоджень від антимонопольних органів та дозволів щодо прямих іноземних інвестицій від державних органів України та Румунії.