"Зроблено в Україні": За тиждень бізнес отримав доступних кредитів на понад 4,4 мільярда

За минулий тиждень підприємці оформили 967 нових кредитів на загальну суму 4,42 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", яка входить до політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Найбільший приріст за обсягом фінансування зафіксовано для бізнесу в зонах високого воєнного ризику ‒ плюс 1,7 млрд грн за тиждень. Це 38,6% від усіх нових кредитних коштів, виданих за цей період.

Загалом із початку 2026 року підприємці залучили 17,3 тис. кредитів на суму 76 млрд грн. Основні напрями фінансування розподілилися так:

підприємства в зонах високого воєнного ризику ‒ 25,7 млрд грн;

переробна промисловість ‒ 20,8 млрд грн;

інвестиційні проєкти ‒ 11,6 млрд грн.

Від старту програми у лютому 2020 року бізнес отримав 151,8 тис. кредитів на 536 млрд грн. У період воєнного стану ‒ 117 тис. кредитів на 446,4 млрд грн.

До регіонів-лідерів за кількістю кредитів входять чотири області, які належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.

Найбільші обсяги кредитування припадають на:

аграрний сектор;

гуртову та роздрібну торгівлю;

переробну промисловість.

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Як повідомлялося, з 2 червня 2026 року в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок від фермерських господарств на отримання фінансової підтримки для розвитку виробництва та розширення напрямів діяльності. Подання заявок триватиме до 2 липня 2026 року.

Нагадаємо, у межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з моменту запуску інструменту державних портфельних гарантій у грудні 2020 року банки видали 57 223 кредити на загальну суму 201,4 млрд грн.