Дорожній фонд планують відновити з наступного року в розмірі 25%

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам під час розгляду змін до державного бюджету на 2026 рік доручити уряду з 2027 року частково відновити Дорожній фонд.

Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа, передає Liga.net.

"Комітет рекомендував доручити уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25%", – зазначила Підласа, описуючи поправки, які було підтримано в проєкті бюджету до другого читання.

Що відомо про відновлення Фонду

Наприкінці квітня поточного року заступник міністра фінансів Олександр Кава розповідав, що в Україні опрацьовують можливість відновлення Дорожнього фонду в державному бюджеті на 2027 рік з потенційним його перетворенням на транспортний фонд, кошти якого можуть спрямовуватися не лише на дорожню інфраструктуру, а й на підтримку залізниці.

Зі свого боку голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин заявляв, що розраховує на часткове відновлення Дорожнього фонду в держбюджеті з 2027 року. За його словами, без стабільного фінансування через Дорожній фонд, який забезпечував планове утримання та розвиток дорожньої мережі, стан доріг суттєво погіршився.

Кошти Фонду

Нагадаємо, у 2024 році надходження державного Дорожнього фонду, який входив до спеціального фонду держбюджету, було перерозподілено до загального фонду державного бюджету для посилення фінансування армії та зміцнення обороноздатності країни.

Понад половину коштів, закладених у проєкті державного бюджету для Дорожнього фонду на 2025 рік, планували спрямувати на погашення боргових зобов’язань "Укравтодору", які були залучені для будівництва та ремонту доріг у попередні роки.