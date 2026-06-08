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Новини Штрафи за порушення ПДР
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В Україні посилять відповідальність для порушників Правил дорожнього руху, – Свириденко

В Україні посилять відповідальність для порушників ПДР

Кабінет Міністрів України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

За словами Свириденко, зокрема, готуються такі заходи:

  • посилення відповідальності за систематичні порушення Правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості;
  • жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;
  • удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
  • законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Свириденко наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.

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Штрафи за порушення ПДР

Нагадаємо, з 6 березня на дорогах України почали працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Перед тим повідомлялося, що в Україні вперше за 5 років поменшало протоколів за нетверезе водіння.

У листопаді торік стало відомо, що за час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%. 

Автор: 

дороги (1640) МВС (533) порушення (205) ПДР (120) транспорт (681) водії (92) штраф (1196) Свириденко Юлія (421)
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Те,що прем"єр почала говорити про "жорсткіші санкціі для водіів"означає повне закінчення реформи міліціі в поліцію.Все,зникли оті молоді хлопці з "чистими очима" що так подобались Порошенкові,на їх місце знову пролізли пузаті гаїшники з завидющими очима що визирають зза кущів.Штрафи більші - хабарі більші.причому більші хабарі для одних водіів то тьфу,мізер,а для інших вся зарплата.А так як порушують в основному то ті яким тьфу,то підвищуй не підвищуй штрафи - все вони відкупляться.Значить жорсткіші санкціі треба не для водіів,а для копів...Не розуміє того Свириденко,яка попала в крісло прем"єра тільки тому що вона жінка...Бо при цій владі все має бути по гендерній рівності.Всі мають бути представлені у владі відповідно до їх відсотку в суспільстві - жінки,молодь,з освітою,********* і лесбійки,дебіли...і т.д.Тільки от одну національність гендер ніяк не враховує...
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08.06.2026 19:13 Відповісти
Полицейские выродились, как защитники общественного договора, году примерно к 2019-му. Вернулись те самые продажные и подлые мусора, многие из которых занимаются фальсификацией преступлений, крышеванием проституток, шантажом, вымогательством и прочими их любимыми делами со времен Кучмы. Вместе с ТЦК-ашниками (новыми титушками) в балаклавах, часть из этих мусоров постепенно превращается в новый "Беркут". Такое ощущение, что роZZия, не имея успехов на фронте, побеждает украинскую демократию изнутри.
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08.06.2026 19:37 Відповісти

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