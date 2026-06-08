В Україні посилять відповідальність для порушників Правил дорожнього руху, – Свириденко
Кабінет Міністрів України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.
За словами Свириденко, зокрема, готуються такі заходи:
- посилення відповідальності за систематичні порушення Правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості;
- жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;
- удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
- законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.
Свириденко наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.
Штрафи за порушення ПДР
Нагадаємо, з 6 березня на дорогах України почали працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Перед тим повідомлялося, що в Україні вперше за 5 років поменшало протоколів за нетверезе водіння.
У листопаді торік стало відомо, що за час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юрій Туркеш
показати весь коментар08.06.2026 19:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
pacerhard melina
показати весь коментар08.06.2026 19:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль