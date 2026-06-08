В Україні посилять відповідальність для порушників Правил дорожнього руху, – Свириденко

Кабінет Міністрів України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

За словами Свириденко, зокрема, готуються такі заходи:

посилення відповідальності за систематичні порушення Правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості;

жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;

удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Свириденко наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.

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Штрафи за порушення ПДР

Нагадаємо, з 6 березня на дорогах України почали працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Перед тим повідомлялося, що в Україні вперше за 5 років поменшало протоколів за нетверезе водіння.

У листопаді торік стало відомо, що за час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.