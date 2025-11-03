В Україні "пробачають" 75% штрафів за порушення правил дорожнього руху. Хто порушує найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Наразі в Україні зафіксовано 2,01 млн штрафів за порушення правил дорожнього руху, що на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.

Як свідчать дані Опендатабот, 1,5 млн штрафів за порушення ПДР, або 75% від загальної кількості таких проваджень, у Реєстрі завершені, хоча й борг "висить" на порушниках – просто у зв'язку з неможливістю стягнути борг з порушника. Відтак, значна частина неоплачених штрафів і надалі залишається у Реєстрі боржників.

Переважна більшість несплачених своєчасно штрафів – 92% – припадають на чоловіків (1,8 млн випадків). Жінки напорушували та не сплатили своєчасно лише у 8% випадків.

Частіше за інших порушують люди у віці від 25 до 45 років (64%, або понад 1,28 млн боргів). На водіїв до 25 років припадає 13% штрафів (близько 252 тис.). Ще 23% (приблизно 469 тис.) боргів у порушників, старших за 45 років.

Лідером серед порушників залишається Дніпропетровщина – 211,5 тис. штрафів (11%). Наслідує Київ – 193,7 тис. (10%), Одещина – 146,9 тис. (7%), Харківщина – 125,9 тис. (6%) та Київщина – 106,3 тис. (5%).

Найменше порушень фіксують на Луганщині — 13,2 тисячі штрафів (0,7%), а також у Тернопільській (1,4%), Херсонській (1,8%), Черкаській (2,3%) та Чернівецькій (2,4%) областях.

Абсолютний лідер за штрафами в Реєстрі – 27-річний чоловік із Вінниччини, на якому висить 1056 штрафів. У цьому ж регіоні інший 43-річний водій має 932 несплачені штрафи. У Дніпропетровській області мешкає 42-річний чоловік із 797 штрафами, у Рівненській – 35-річний, що має 636, а в Сумській – 28-річний – із 555.

Наприкінці серпня повідомлялося, що в Єдиному реєстрі боржників за перше півріччя цього року зафіксовано 375 810 справ через несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху – це менше, ніж торік, але при цьому на третину більше, ніж у 2023 році.

У жовтні стало відомо, що Львів став першим містом в Україні, де штрафи за порушення правил паркування автоматично відображаються в мобільному застосунку "Дія".