Львів став першим містом, де штрафи за неправильне паркування автоматично з’являються в "Дії"

Львів став першим містом в Україні, де штрафи за порушення правил паркування автоматично відображаються в мобільному застосунку "Дія".

Як повідомив директор Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило, тепер водії можуть миттєво перевірити наявність штрафу, винесеного інспекторами з паркування, та сплатити його онлайн – у кілька кліків, без паперових повідомлень та листів.

"Тепер навіть неприємності можна отримувати з комфортом. Інформація приходить швидше, сплата зручніша, а місто економить бюджетні кошти на адмініструванні та поштових відправленнях", – зазначив Забарило.

Як повідомлялося, в Єдиному реєстрі боржників за перше півріччя цього року зафіксовано 375 810 справ через несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху – це менше, ніж торік, але при цьому на третину більше, ніж у 2023 році.

У червні Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю".