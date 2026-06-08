Гривня знову падає: НБУ встановив курс на вівторок
Національний банк України встановив курси валют на вівторок, 9 червня, – долар подорожчав на 15 копійок, євро – подешевшав на 29 копійок.
Про це свідчать дані НБУ.
Офіційні курси валют на 9 червня будуть такими:
- 1 долар США – 44,51 грн (44,36 грн станом на 8 червня);
- 1 євро – 51,35 грн (51,64 грн станом на 8 червня).
Як повідомлялося, 5 червня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,38 грн/$1.
Прогноз курсу
Як розповів Бізнес Цензору директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, у червні валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься у прогнозованому коридорі без різких курсових зламів.
Для долара базовим виглядає діапазон 43,8-44,8 грн/$1, для євро – 51-52 грн/1 євро.
"Але, як бачимо у перші дні місяця, курс долара вже відштовхнувся від позначки 44 грн. Тобто можна сміливо сказати, що, навіть якщо курс американської валюти дещо "спаде", новий психологічний бар'єр вже подолано", – зазначив експерт.
Регулювання курсу
Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль