"Земельний банк" отримав нового керівника. Що про нього відомо?

Голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха представив команді ТОВ "Державний земельний банк" нового керівника та окреслив ключові пріоритети розвитку проєкту.

Як повідомили в Фонді, відтепер "Земельний банк" очолюватиме Андрій Видиборець.

Що про нього відомо

Як свідчать дані в декларації Видиборця, раніше він обіймав посаду директора Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Фонду держмайна.

Нагадаємо, 1 травня 2026 року генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський оголосив, що йде зі своєї посади.

Плани роботи

"Ми оновлюємо команду, посилюємо експертизу і продовжуємо активну роботу над впровадженням відкритого ринку суборенди державних сільськогосподарських земель. Із новим керівником ми зберігаємо наш ключовий курс та продовжуємо системні зміни у сфері управління державними ресурсами" – зазначив Наталуха.

За його словами, вже найближчим часом до проєкту "Земельний банк" буде додано ще 30 тис. гектарів державних земель у межах другого пулу.

Наталуха також додав, що Фонд розглядає можливість у майбутньому перетворити державну землю на доступний фінансовий інструмент для українців — за аналогією з облігаціями внутрішньої держпозики.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, наприкінці березня наглядова рада ТОВ "Державний земельний банк" ухвалила рішення спрямувати 95% чистого прибутку компанії за 2025 рік на користь держави.

Що таке "Земельний банк"

7 вересня 2024 року Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Перші торги відбулися 1 жовтня.

Держава є найбільшим власником землі сільгосппризначення і має у своєму розпорядженні 806 тис. га. Відтак, за умови ефективного надання їх в оренду на тривалий період держбюджет зможе щорічно поповнюватися гарантованими 8 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.

Земельна реформа

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.