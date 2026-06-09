На українських АЗС змінять маркування пального: що означає E5, E10 та B7?

В Україні влітку планують запровадити нову систему маркування пального на автозаправних станціях. Йдеться про перехід на європейські стандарти позначення автомобільного пального.

Про це в повідомляє "Фокус".

Про які позначки йдеться?

Впровадження нових правил є частиною адаптації українського паливного ринку до вимог ЄС і передбачає ширше використання біокомпонентів у бензині та дизельному пальному.

Нові стандарти бензину та дизеля передбачають такі позначення:

E5 ‒ бензин із вмістом до 5% біоетанолу

E10 ‒ бензин із часткою біоетанолу до 10%

B7 ‒ дизельне пальне з додаванням до 7% біодизеля

Цифри в маркуванні вказують на максимальний відсоток біологічних домішок у пальному.

Яка система діє в Європі?

Європейська система маркування пального, яка діє з 2018 року, передбачає:

символи E5, E10 і E85 у колі ‒ для бензину

B7, B10 і XTL у квадраті ‒ для дизельного пального

H2, CNG, LPG та LNG у ромбі ‒ для газоподібного пального

У кого виникнуть проблеми з новим пальним?

Фахівці ринку зазначають, що більшість автомобілів, випущених після 2011 року, можуть без проблем використовувати бензин E10. Водночас власникам старіших авто, особливо з карбюраторними двигунами, рекомендують заправлятися пальним E5.

Де перевірити сумісність автомобіля з новими видами пального:

в технічній документації;

на наклейці під люком паливного бака;

в рекомендаціях виробника.

Очікується, що впровадження нового маркування сприятиме наближенню українського паливного ринку до екологічних стандартів ЄС і збільшенню використання відновлюваних компонентів у транспортній сфері.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, бензин на українських АЗС не подорожчає після запровадження з 1 липня 2026 року обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензинів відповідно до стандартів E5 та E10. Частина мереж уже продає пальне з біоетанолом без підвищення ціни, а в окремих випадках воно навіть коштує дешевше за звичайний бензин.

Як повідомлялося, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує додавати до бензинів з октановим числом нижче 98 щонайменше 5% біопалива. Винятки передбачені для