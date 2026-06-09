На українських АЗС змінять маркування пального: що означає E5, E10 та B7?
В Україні влітку планують запровадити нову систему маркування пального на автозаправних станціях. Йдеться про перехід на європейські стандарти позначення автомобільного пального.
Про це в повідомляє "Фокус".
Про які позначки йдеться?
Впровадження нових правил є частиною адаптації українського паливного ринку до вимог ЄС і передбачає ширше використання біокомпонентів у бензині та дизельному пальному.
Нові стандарти бензину та дизеля передбачають такі позначення:
- E5 ‒ бензин із вмістом до 5% біоетанолу
- E10 ‒ бензин із часткою біоетанолу до 10%
- B7 ‒ дизельне пальне з додаванням до 7% біодизеля
Цифри в маркуванні вказують на максимальний відсоток біологічних домішок у пальному.
Яка система діє в Європі?
Європейська система маркування пального, яка діє з 2018 року, передбачає:
- символи E5, E10 і E85 у колі ‒ для бензину
- B7, B10 і XTL у квадраті ‒ для дизельного пального
- H2, CNG, LPG та LNG у ромбі ‒ для газоподібного пального
У кого виникнуть проблеми з новим пальним?
Фахівці ринку зазначають, що більшість автомобілів, випущених після 2011 року, можуть без проблем використовувати бензин E10. Водночас власникам старіших авто, особливо з карбюраторними двигунами, рекомендують заправлятися пальним E5.
Де перевірити сумісність автомобіля з новими видами пального:
- в технічній документації;
- на наклейці під люком паливного бака;
- в рекомендаціях виробника.
Очікується, що впровадження нового маркування сприятиме наближенню українського паливного ринку до екологічних стандартів ЄС і збільшенню використання відновлюваних компонентів у транспортній сфері.
Нагадаємо, бензин на українських АЗС не подорожчає після запровадження з 1 липня 2026 року обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензинів відповідно до стандартів E5 та E10. Частина мереж уже продає пальне з біоетанолом без підвищення ціни, а в окремих випадках воно навіть коштує дешевше за звичайний бензин.
Як повідомлялося, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує додавати до бензинів з октановим числом нижче 98 щонайменше 5% біопалива. Винятки передбачені для
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Україна в основній масі їздить на авто старше12-15 років, яких позбулась Европа і які абсолютно не пристосовані до всіляких біо, до всіх тих Е в квадраті чи кружочку...
А тому прокладки, сальники, форсунки... Але ж, курва, все як в Европі.
Ще б нам жити так, як в Европі, щоб їхні доходи, умови... І, головне, щоб нам бомби на голови не падали...