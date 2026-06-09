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Новини Ціни на бензин
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На українських АЗС змінять маркування пального: що означає E5, E10 та B7?

На українських АЗС змінять маркування пального: що означає E5, E10 та B7?

В Україні влітку планують запровадити нову систему маркування пального на автозаправних станціях. Йдеться про перехід на європейські стандарти позначення автомобільного пального.

Про це в повідомляє "Фокус".

Про які позначки йдеться?

Впровадження нових правил є частиною адаптації українського паливного ринку до вимог ЄС і передбачає ширше використання біокомпонентів у бензині та дизельному пальному.

Нові стандарти бензину та дизеля передбачають такі позначення:

  • E5 ‒ бензин із вмістом до 5% біоетанолу
  • E10 ‒ бензин із часткою біоетанолу до 10%
  • B7 ‒ дизельне пальне з додаванням до 7% біодизеля

Цифри в маркуванні вказують на максимальний відсоток біологічних домішок у пальному.

Яка система діє в Європі?

Європейська система маркування пального, яка діє з 2018 року, передбачає:

  • символи E5, E10 і E85 у колі ‒ для бензину
  • B7, B10 і XTL у квадраті ‒ для дизельного пального
  • H2, CNG, LPG та LNG у ромбі ‒ для газоподібного пального

пальне

У кого виникнуть проблеми з новим пальним?

Фахівці ринку зазначають, що більшість автомобілів, випущених після 2011 року, можуть без проблем використовувати бензин E10. Водночас власникам старіших авто, особливо з карбюраторними двигунами, рекомендують заправлятися пальним E5.

Де перевірити сумісність автомобіля з новими видами пального:

  • в технічній документації;
  • на наклейці під люком паливного бака;
  • в рекомендаціях виробника.

Очікується, що впровадження нового маркування сприятиме наближенню українського паливного ринку до екологічних стандартів ЄС і збільшенню використання відновлюваних компонентів у транспортній сфері.

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Нагадаємо, бензин на українських АЗС не подорожчає після запровадження з 1 липня 2026 року обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензинів відповідно до стандартів E5 та E10. Частина мереж уже продає пальне з біоетанолом без підвищення ціни, а в окремих випадках воно навіть коштує дешевше за звичайний бензин.

Як повідомлялося, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує додавати до бензинів з октановим числом нижче 98 щонайменше 5% біопалива. Винятки передбачені для

Автор: 

АЗС (1636) бензин (1232) Україна (849) пальне (145)
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В Німеччині:
Diesel
Super
E10
Super Plus
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09.06.2026 10:53 Відповісти
"Бурдень" узаконено!
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09.06.2026 10:53 Відповісти
Стаття має закінчений характер
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09.06.2026 10:54 Відповісти
У Зельоних на часі будь що, гроші на переоформлення буть чого, хоч куди, але не на оборону.
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09.06.2026 10:57 Відповісти
Таки пора переходить на электричку.
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09.06.2026 11:01 Відповісти
реХформатори довбані...
Україна в основній масі їздить на авто старше12-15 років, яких позбулась Европа і які абсолютно не пристосовані до всіляких біо, до всіх тих Е в квадраті чи кружочку...
А тому прокладки, сальники, форсунки... Але ж, курва, все як в Европі.
Ще б нам жити так, як в Европі, щоб їхні доходи, умови... І, головне, щоб нам бомби на голови не падали...
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09.06.2026 11:03 Відповісти
На хрін такі зміни,коли на кришці люка напис"ду нот етілене"(категорично заборонена присутність етанолу),і що робити?А спирт(етилен),котрий додають до бензину набагато дешевший від чистого бензину.Ну а як ви думали: державні спиртзаводи, за останній час 5-6 років, приватизували собі за безцінь,отже треба кудись цей спирт продавати.Як державну монополію на спирт можна було віддати в приватні руки?
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09.06.2026 11:21 Відповісти
А шо таке Є85, це шо на 85 відсотків Шпиртяга?
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09.06.2026 11:22 Відповісти
Раніше бадяжили бензин щоб знизити його вартість і наварити собі на ліваку, а зараз це красиво назвали Європейськими екологічними нормами. Добре що хоч ціну не підняли за свою бодягу. І то ще не відомо. Бо в нас приставка ''Європейські норми'' сама собою має на увазі підвищення цін і податків.
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09.06.2026 11:26 Відповісти

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