До 10 тисяч допомоги на гектар: В Україні стартує прийом заявок на вирощування бавовнику

10 червня у Державному аграрному реєстрі (ДАР) стартує прийом заявок на отримання безповоротної фінансової допомоги для вирощування бавовнику. Аграрії з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей зможуть отримати до 10 тис. грн на кожен гектар під урожай поточного року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Хто може взяти участь?

Право на участь у програмі мають сільськогосподарські виробники та фізичні особи-підприємці, які на момент подання заявки здійснюють діяльність у зазначених регіонах.

Які документи необхідно подати?

Для отримання підтримки необхідно подати такий пакет документів:

довідку про результати сівби бавовнику під урожай поточного року, засвідчену підписом юридичної особи або ФОП

довідку з Державної податкової служби про відсутність податкової заборгованості, чинну на дату оформлення

Прийом заявок через систему ДАР триватиме до 10 липня 2026 року.

У 2025 році компенсацію отримали два виробники з Одеської та Миколаївської областей. Загальна площа посівів бавовнику, на яку було надано підтримку, становила 5 га, а сума виплат ‒ 50 тис. грн.

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Як повідомлялося, з 2 червня 2026 року в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок від фермерських господарств на отримання фінансової підтримки для розвитку виробництва та розширення напрямів діяльності.

Нагадаємо, 13 травня в ДАР стартував новий грантовий цикл для українських агровиробників. У межах програми фермери з восьми областей зможуть залучити до 1,1 млн грн на придбання техніки й обладнання, впровадження екологічних технологій, розвиток переробних потужностей і модернізацію інфраструктури.