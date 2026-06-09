В Україні завершилася програма енергопідтримки малого бізнесу: скільки ФОПів отримали допомогу?
В Україні завершилася програма енергетичної підтримки малого бізнесу, у межах якої на допомогу підприємцям було спрямовано 438 млн грн.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
"Для багатьох невеликих магазинів, закладів харчування, аптек, виробництв і підприємств сфери послуг ця підтримка допомогла уникнути зупинки роботи, зберегти робочі місця та продовжити працювати для своїх громад", ‒ зазначила Свириденко.
Скільки ФОПів отримали допомогу?
Загалом у межах програми енергопідтримки для ФОПів допомогу від держави отримали 43 тис. підприємців.
Більше половини цих коштів бізнес спрямовував на закупівлю пального для генераторів.
Деталі програми
Програму було запущено наприкінці січня в період масштабних відключень електроенергії, щоб дати змогу малому бізнесу продовжувати роботу.
Підприємці отримували від 7 500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, пальне та інші витрати, пов’язані з забезпеченням автономного енергоживлення.
Нагадаємо, починаючи з 2 лютого підприємці України мали змогу скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Програма працювала за принципом грантів "Власна справа".
Як повідомлялося, на початку червня в Україні запрацювала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Вона передбачає надання підприємствам кредитів на будівництво нових енергетичних потужностей під 10% річних за рахунок компенсації частини відсоткової ставки з державного бюджету. Програма насамперед спрямована на середній та великий бізнес.
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