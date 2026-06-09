"Податок на Uklon та OLX": Рада ухвалила оподаткування доходів від цифрових платформ

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15111-д щодо оподаткування цифрових платформ.

Документ підтримав 241 народний депутат, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт був одним із структурних маяків Міжнародного валютного фонду. Водночас після доопрацювання документ отримав підтримку всіх бізнес-асоціацій.

Железняк зазначив, що під час розгляду в сесійній залі частину поправок не підтримали, однак, за оцінками учасників процесу, це не мало критичного впливу на фінальну редакцію документа.

Закон передбачає набрання чинності не раніше січня 2027 року. Водночас нардеп вважає, що з урахуванням необхідності підписання меморандумів та запуску механізму обміну інформацією повноцінне функціонування нових правил може розпочатися ближче до 2028 року.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, 8 квітня Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, зокрема OLX, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber та інші сервіси.

Документ передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їх оподаткування. Оператори таких платформ будуть зобов’язані ідентифікувати користувачів, які отримують дохід, і передавати інформацію про їхні заробітки до Державної податкової служби.

Як повідомлялося, 6 квітня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьовану редакцію законопроєкту №15111 щодо оподаткування цифрових платформ. Документ входить до переліку зобов’язань України перед МВФ, а його ухвалення є однією з умов подальшого отримання міжнародного фінансування.