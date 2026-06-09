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Новини Реформи в Україні
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Рада ухвалила закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту: які зміни передбачено?

Рада ухвалила закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту: які зміни передбачено?

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14174 про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України. Під час засідання у вівторок, 9 червня, за документ проголосували 254 народні депутати, один виступив проти, ще 12 утрималися.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Закон дозволить виконати зобов’язання України в межах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та програми Ukraine Facility.

Документ був розроблений Міністерством розвитку громад та територій з метою імплементації європейського законодавства у сфері залізничного транспорту.

Закон передбачає:

  • створення системи управління безпекою на залізниці відповідно до стандартів Євросоюзу;
  • запровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання;
  • оновлення підходів до обслуговування рухомого складу та визначення відповідальності за його технічний стан.

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Нагадаємо, починаючи з травня 2026 року в Україні набрали чинності зміни до технічних регламентів безпеки інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту. Це рішення є складовою державної політики з гармонізації технічного регулювання у сфері залізниці зі стандартами Євросоюзу.

Як повідомлялося, в Україні розпочалася підготовка до будівництва високошвидкісної залізниці, яка має з’єднати Київ із кордоном ЄС. Проєкт реалізується в межах грантової підтримки уряду Республіки Корея з бюджетом у $8 млн і передбачає розробку детального техніко-економічного обґрунтування розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного сполучення в Україні.

Автор: 

безпека (129) залізниця (970) Україна (855) Євросоюз (5625) Міністерство розвитку громад і територій (138)
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