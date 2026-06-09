Рада ухвалила закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту: які зміни передбачено?
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14174 про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України. Під час засідання у вівторок, 9 червня, за документ проголосували 254 народні депутати, один виступив проти, ще 12 утрималися.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Закон дозволить виконати зобов’язання України в межах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та програми Ukraine Facility.
Документ був розроблений Міністерством розвитку громад та територій з метою імплементації європейського законодавства у сфері залізничного транспорту.
Закон передбачає:
- створення системи управління безпекою на залізниці відповідно до стандартів Євросоюзу;
- запровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання;
- оновлення підходів до обслуговування рухомого складу та визначення відповідальності за його технічний стан.
Нагадаємо, починаючи з травня 2026 року в Україні набрали чинності зміни до технічних регламентів безпеки інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту. Це рішення є складовою державної політики з гармонізації технічного регулювання у сфері залізниці зі стандартами Євросоюзу.
Як повідомлялося, в Україні розпочалася підготовка до будівництва високошвидкісної залізниці, яка має з’єднати Київ із кордоном ЄС. Проєкт реалізується в межах грантової підтримки уряду Республіки Корея з бюджетом у $8 млн і передбачає розробку детального техніко-економічного обґрунтування розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного сполучення в Україні.
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