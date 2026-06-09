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Новини Ціни на продукти
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Інфляція в Україні зменшується третій місяць поспіль, ‒ Держстат

Інфляція в Україні зменшується третій місяць поспіль, ‒ Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у травні 2026 року сповільнилося до 0,9% після 1,4% у квітні, 1,7% у березні та 1% у лютому.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У травні 2025 року інфляція становила 1,3%, тому в річному вимірі за підсумками травня 2026 року вона знизилася до 8,2% проти 8,6% у квітні.

Базова інфляція у травні 2026 року також уповільнилася до 0,7% з 0,9% у квітні та 1,5% у березні. Водночас у річному вимірі вона зросла до 7,9% проти 7,6% за підсумками квітня, з урахуванням того, що у травні 2025 року базова інфляція становила 0,5%.

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Нагадаємо, у квітні ціни виробників промислової продукції в Україні знизилися на 1,2% після зростання на 2,3% у березні, 22,3% у лютому та 3,5% у січні 2026 року.

У березні 2026 року ціни виробників промислової продукції підвищилися на 2,3% порівняно з лютим, коли вони зросли одразу на 22,3% за місяць.

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інфляція (879) Україна (855) ціни (4278) Держстат (1470)
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Це де, В Конче Заспа зменьшується? Там скумбрія завжди по 8 грн. У всіх іньших росте з космічною швидкістю. Зелені ********!
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09.06.2026 15:40 Відповісти
і долар по 45. ну як потужний і обіцяв
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09.06.2026 15:40 Відповісти
Это збс. Кроме яиц(не Зегевариных), взлетело все. Дважды збс.
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09.06.2026 15:44 Відповісти
Z **** li танки полетіли?!!
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09.06.2026 15:44 Відповісти
Я бачу що зменшується інфляція, особливо по продуктам харчування видно, ще трішки і буде просто рай.
ОЛХ - оподаткували
Посилки закордону - оподаткували
Пенсійну реформу затіяли - 100% будуть грабувати
Перебронювання влаштували - щоб менше возбухали.
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09.06.2026 15:56 Відповісти
Зменшується? Чому ж тоді долар по 45??
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09.06.2026 16:33 Відповісти

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