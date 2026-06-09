За реалізацію виробничої та ремонтної програми українських АЕС відповідатиме Тарас Ткач

Генеральний директор Рівненської атомної електростанції Тарас Ткач продовжить свою роботу на посаді виконавчого директора з виробництва та ремонтів НАЕК "Енергоатом".

Як повідомив Ткач у своєму зверненні до колективу Рівненської АЕС, це рішення було ухвалене в зв'язку з масштабними завданнями з підготовки українських атомних електростанцій до наступного осінньо-зимового періоду.

Саме цей напрям наразі є одним із ключових для забезпечення стабільної роботи атомної генерації.

"З огляду на масштабні завдання ремонтної кампанії та підготовки атомних електростанцій до наступного осінньо-зимового періоду, я повертаюся до виконання обов'язків виконавчого директора з виробництва та ремонтів НАЕК "Енергоатом". Попереду – надзвичайно відповідальний етап реалізації виробничої та ремонтної програми на українських АЕС", – наголосив Ткач.

В "Енергоатомі" Ткач координуватиме реалізацію ремонтної кампанії на українських АЕС, виконання програм підвищення надійності та ефективності роботи енергоблоків, а також заходів із підвищення безпеки атомної генерації.

Попередня посада

Нагадаємо, Ткач очолював Рівненську АЕС протягом попередніх дев'яти місяців. За час його керівництва станція перевиконала план виробництва електроенергії, забезпечила надійну роботу енергоблоків під час осінньо-зимового періоду та реалізувала низку соціальних ініціатив для персоналу.

Серед результатів також – залучення міжнародної технічної допомоги для модернізації інфраструктури Рівненської АЕС. Зокрема, йдеться про фінансування проєкту модернізації схеми видачі потужності станції за підтримки уряду Норвегії.

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Ремонти на АЕС

Як повідомлялося, частину енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській атомних електростанціях повернули в роботу після ремонту, на інших АЕС роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. За словами керівника компанії Павла Ковтонюка, вже в червні ремонтна кампанія 2026 року досягне свого екватора.

У травні повідомлялося, що на Рівненській АЕС завершили зведення ключового безпекового об'єкта – наразі він проходить процедуру паспортизації.

Наприкінці квітня "Енергоатом" завершив ремонт першого з дев'яти підконтрольних Україні енергоблоків АЕС у рамках підготовки до опалювального сезону.

Раніше перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що існує два варіанти, як добудувати енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС, і наразі фахівці мають обрати найкращий із них.

До того президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у придбанні для добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС двох реакторів у Болгарії, виготовлених за російською технологією.