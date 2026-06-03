Роботи випереджають графік: "Енергоатом" наблизився до середини ремонтної кампанії

Частину енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській атомних електростанціях повернули в роботу після ремонту, на інших АЕС роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

За словами керівника компанії Павла Ковтонюка, вже в червні ремонтна кампанія 2026 року досягне свого екватора.

"Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. [...] Активна ремонтна кампанія також ведеться на Південноукраїнській АЕС", – сказав він.

Ковтонюк наголосив, що всі роботи виконуються з випередженням графіка: наразі планово-попереджувальні ремонти завершуються в середньому на чотири доби швидше, ніж передбачено.

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Ремонти на АЕС

У травні повідомлялося, що на Рівненській АЕС завершили зведення ключового безпекового об'єкта – наразі він проходить процедуру паспортизації.

Наприкінці квітня "Енергоатом" завершив ремонт першого з дев'яти підконтрольних Україні енергоблоків АЕС у рамках підготовки до опалювального сезону.

Раніше перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що існує два варіанти, як добудувати енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС, і наразі фахівці мають обрати найкращий із них.

До того президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у придбанні для добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС двох реакторів у Болгарії, виготовлених за російською технологією.

Закупівлі "Енергоатому"

Раніше в травні повідомлялося, що "Енергоатом" уклав угоду з французькою компанією Trillium Flow Tchnologies France SAS (бренд Sebim) про закупівлю запасних частин на 1,6 млн євро, або 82,4 млн грн.

Також стало відомо, що "Енергоатом" розгортає власне виробництво компонентів ядерного палива Westinghouse.

У січні цього року "Енергоатом" підписав договір із ПрАТ "Страхова компанія "Перша" щодо страхування відповідальності оператора ядерної установки за можливу ядерну шкоду, яка може виникнути внаслідок ядерного інциденту або під час транспортування ядерного матеріалу протягом року. Вартість договору склала 167,91 млн грн.